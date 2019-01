El rescate de Julen desata una oleada de ilustraciones en las redes sociales

Casi una docena de días después de que el pequeño Julen, de dos años, cayera a un pozo de más de 100 metros en Totalán (Málaga), la esperanza sigue viva para encontrarle mientras cientos de profesionales han participado en unas tareas de rescate de gran complicación.

De igual manera, las redes sociales se han llenado de esperanza en forma de ilustraciones que muestran a un pequeño Julen acompañado de un ángel, su hermano mayor que falleció de un infarto cuando tenía 3 años, o a punto de ser encontrado por los mineros.

Estas son algunas de las imágenes más compartidas:

Me han pasado este dibujo, me parece precioso. #Julen #MinerosAsturianos

No puedo citar al autor porque no se quien es, pero GRACIAS. pic.twitter.com/QIk7yBdaZj