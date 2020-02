Los responsables del Mobile se escudan para no pagar indemnizaciones

La que iba a ser la decimoquinta edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona ya es historia. Sin embargo, todas las dudas sobre su cancelación aún no han sido esclarecidas. ¿Qué coste tendrá la anulación para el erario público? ¿Se compensará a las empresas que no se habían dado de baja del congreso? Ante esos interrogantes mayúsculos, la GSMA, la asociación organizadora de la feria de telefonía móvil más importante del mundo, compareció ayer ante los medios para alegar que la anulación se debe a motivos de «fuerza mayor», una defensa con la que intentan esquivar el pago de indemnizaciones. «Hoy es un día oscuro y muy decepcionante», explicó John Hoffman, consejero delegado de la GSMA. Entre sus argumentos, los organizadores remarcaron la preocupación y el «miedo global» por la propagación del Coronavirus. Los expositores que cancelaron su asistencia al MWC antes de su anulación deberán cargar con los costos, pues se trata de una decisión individual. Pero el caso de las empresas que mantuvieron sus planes es otra historia. Si la organización ferial cuenta con un seguro de contingencias, las firmas podrían recurrir a esa cobertura de riesgo solo en el caso de que se haya producido una declaración de emergencia sanitaria o similar, algo que no ha ocurrido, explica Josep Maria Galilea, presidente de la correduría Grupo Galilea.

La defensa utilizada por Hoffman y Mats Granryd, director general de la GSMA, choca con los mensajes de calma lanzados por la administración pública, que ayer volvió a insistir en que «no hay ninguna situación de alarma en materia sanitaria». A pesar de la «alarma global» desatada con el Coronavirus, no se ha registrado ningún caso de infección en España.