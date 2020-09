Resuelven el misterio de los sistemas planetarios de estrellas múltiples

Un grupo internacional de astrónomos ha logrado finalmente descifrar el misterio relacionado con la arquitectura de los sistemas planetarios de estrellas múltiples, luego de un extenso proceso de observación de la formación denominada GW Orionis. Estos sistemas se caracterizan por presentar planetas separados por amplios espacios y que describen órbitas extrañas, debido a que se mueven en planos distintos al esperado según la ubicación de su estrella principal.

De acuerdo a una nota de prensa del Instituto Carnegie en Washington, el estudio publicado en la revista Science arroja luz sobre las características de esta clase de sistemas, y su vez podría revelar detalles sobre el proceso de formación planetaria. Los investigadores trabajaron en base a las observaciones de GW Orionis, una inusual formación localizada en la constelación de Orión.

Se trata de un sistema de estrellas triples que dispone de una región interior muy particular, con un disco de formación de planetas absolutamente deformado y con un anillo fuera de eje. Para analizar esta estructura, utilizaron el instrumento SPHERE en el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral.

Los científicos explicaron que en el Sistema Solar todos los planetas y otros objetos orbitan en un mismo plano uniforme alrededor del Sol. Sin embargo, existen otros sistemas más alejados que presentan órbitas irregulares, por ejemplo con pronunciados ángulos oblicuos. En esas extrañas formaciones, las órbitas planetarias parecen incluso no seguir la inclinación marcada por la estrella principal.

Además de cobrar importancia para describir cuestiones relacionadas con la formación de planetas, el estudio de estos extraños sistemas ha ganado el interés de los astrónomos a partir de la gran cantidad de descubrimientos de exoplanetas y de estructuras planetarias inusuales en las últimas décadas, generando interrogantes en los especialistas sobre los procesos que propiciaron su formación.

Es importante recordar que las estrellas van naciendo a partir de nubes moleculares de gas y polvo. En su ¿período juvenil¿ se encuentran rodeadas por discos de material suplementario, a partir de los cuales se irán conformando los llamados planetas bebés. Precisamente la conformación del disco es la que marcará la distribución de los planetas en el nuevo sistema.

Las observaciones sobre GW Orionis confirman una predicción teórica que hasta el momento no había podido ser verificada. El postulado establece que las interacciones gravitacionales entre los miembros de sistemas de estrellas múltiples como el estudiado pueden deformar o romper los discos de formación planetaria, modificando el proceso explicado anteriormente.

Los hallazgos en torno al sistema ubicado en la constelación de Orión fueron probados por simulaciones. A través de las mismas se apreció que la falta de alineación observada en las órbitas de las tres estrellas que conforman el sistema es la causa de las anomalías en el disco de formación planetaria. Esto a su vez ha generado la extraña distribución de los planetas y la contradictoria órbita que describen.

Según los expertos, todo indica que en los próximos años se multiplicarán los descubrimientos de esta clase de sistemas planetarios inusuales, destacando que pueden permitir profundizar sobre las cuestiones relacionadas a la formación de los planetas que todavía son una incógnita para la ciencia.

Referencia

A triple-star system with a misaligned and warped circumstellar disk shaped by disk tearing. Stefan Kraus et al. Science (2020).DOI:https://doi.org/10.1126/science.aba463