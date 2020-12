Retirados del mercado dos geles hidroalcohólicos con poca protección

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha avisado de la retirada en el mercado europeo de los geles hidroacohólicos de las marcas 'Prady' y 'Verita', fabricados en España, tras haberse detectado varios problemas, menor concentración de alcohol del declarado y defectos en el etiquetado.

Respecto al de la marca 'Prady' el producto contiene una cantidad insuficiente de etanol (valor medido: 56,6% en peso). Por consiguiente, no eliminaría bacterias o virus, que podrían llegar al usuario, aumentando el riesgo de infección.

"Solo con un porcentaje de alcohol superior al 60% se consigue una desinfección eficaz. Además, la presencia de alcoholes no va acompañada de los correspondientes pictogramas de peligro y advertencias en la etiqueta del producto. Por consiguiente, los usuarios no disponen de información sobre la toxicidad e inflamabilidad del producto, que, en presencia de una fuente de ignición, podría provocar un incendio", han dicho desde la OCU.

Venta 'on line'

El otro producto se trata de otro gel hidroalcohólico, de la marca 'Verita Farma'. Este producto ha sido vendido 'on line', según comunican en la propia alerta, sobre todo a través de Amazon, y contiene una cantidad insuficiente de etanol muy por debajo de lo recomendado.

"Por consiguiente, no resulta eficaz frente bacterias o virus, aumentando el riesgo de infección. Además, la presencia de alcohol no va acompañada de los apropiados pictogramas y advertencias en el etiquetado. Por lo tanto, los usuarios no tienen información sobre la toxicidad e inflamabilidad del producto, que, en presencia de una fuente de ignición, podría provocar un incendio", han dicho desde la OCU, para aconsejar a los consumidores que los hayan adquirido que procedan a su devolución en el punto de venta.