El reto de la paridad en la inteligencia artificial, a debate en el Mobile World Congress de Barcelona

El sector tecnológico es mayoritariamente masculino. Como pasa en muchas otras industrias, la gran mayoría de altos cargos directivos en firmas tecnológicas siguen siendo hombres, algo que tiene su reflejo incluso algo tan futurista como la inteligencia artificial. ¿Por qué Alexa o Siri tienen voces femeninas?

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se termina este jueves, hace años que se preocupa por luchar, poco a poco, por impulsar el papel de la mujer en el sector. El mejor ejemplo es Woman4tech, un programa que este año cumple su tercera edición y que busca impulsar la diversidad en el sector con discusiones y estudios.

Si el tema principal del congreso es la conectividad inteligente (inteligencia artificial), esta también tiene mucho que decir en cuestión de diversidad. "Si analizamos la fuerza femenina en trabajos sobre inteligencia artificial esta es solo del 20%. Pero si vamos a altos cargos ejecutivos, tan solo el 2% están ocupados por mujeres", ha apuntado Athina Kanioura, de Accenture, durante la jornada principal de Women4tech. En países de Europa o EEUU, ese porcentaje sube al 5%. Según la misma consultora, sigue habiendo una brecha importante también en salarios de este sector. "Solo hay que ver que Alexa o Siri son voces femeninas, mientras que Einstein (asistente inteligente de Salesforce, una empresa de software para empresas) es un hombre", ha añadido Robert LoCasio, consejero delegado de LivePerson.

Lo que pasa con los asistentes de voz y la inteligencia artificial no es muy diferente a la foto de la industria, donde existe brecha de género. "El sector necesita más mujeres, y eso solo puede ser bueno para toda la sociedad", ha lanzado Doreen Bogdan-Martin, directora de la Unión Internacionald de Telecomunicaciones, una agencia con 135 años de historia dependiente de Naciones Unidas que, como ha recordado Bogdan-Martin, por primera vez cuenta con una mujer como máxima responsable.

Impulsar la presencia femenina en altos cargos directivos es una tarea que requiere "concienciación a todos los niveles", ha apuntado Catherine Hinkel, directora de comunicación de Accenture. "La sociedad tiene que creérselo, pero también las empresas", ha añadido. Cuotas para altos cargos, programas específicos, concienciación... son muchas las formas que luchar, poco a poco, por la igualdad.

Pero, de hecho, una palabra que han mencionado varios de los presentes en varias ocasiones es "flexibilidad". "Dar flexibilidad a los empleados es clave para que cualquier, hombres o mujeres, pueda desarrollar, que no cargar, con cuestiones como la crianza de los hijos. La flexibilidad tiene que estar normalizada, y de hecho lo estará porque para los millennials no existe un mundo que no sea flexible", ha destacado por su parte Alex Badenoch, ejecutvia responsable de Transformación y Personas de Telstra, el mayor operador de Australia.

El sector lucha poco a poco por cambiar, y una muestra es el propio congreso. El año pasado se logró que el 24% de los asistentes fuesen mujeres, mientras que en el 2015, eran el 18%. En las presentaciones, sobre todo de firmas americanas, se busca que la parida de los oradores, como pasó en la cita de Microsoft. Y entre los conferenciantes estrella, 11 de 39 han sido mujeres (porcentaje superior al de altos cargos femeninos en las empresas). Queda mucho camino por recorrer, pero al menos se avanza, ni que sea poco a poco.