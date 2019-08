Robada una parte de la tumba de Ian Curtis, líder de Joy Division

Una piedra donde se depositaban flores en la tumba del excantante de Joy Division, Ian Curtis, ha sido robada del cementerio de Macclesfield (Inglaterra), según confirmó el personal del recinto.

Curtis, quien se suicidó a los 23 años, lideró la banda de post-punk Joy Division y se convirtió en un icono para su generación debido a sus característicos bailes, su profunda voz y sus letras depresivas.

Su tumba es un lugar de peregrinación en Macclesfield, ciudad donde se quitó la vida Curtis, y es famosa la piedra que la corona, donde se puede leer el nombre del cantante, la fecha de su muerte y la inscripción "Love Will Tear Us Apart", en referencia a una de las canciones más famosas del grupo. Esta placa fue robada en 2008 y la que se encuentra en estos momentos es una réplica.

The top stone on Ian Curtis's memorial has been removed, without the cemetery’s knowledge.

Ian’s inscribed memorial stone was stolen in 2008 and a replacement securely cemented in place. It appears attempts were made to remove this as well.

Photos (C) Ian Seivwright pic.twitter.com/GB8ilUui0e