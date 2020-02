Roban mascarillas en dos hospitales y el SES aumenta el control en todos

Más de 200 mascarillas han desaparecido de los hospitales Virgen del Puerto de Plasencia y de Coria. Así lo confirmó ayer la Consejería de Sanidad, quien aclaró que esto no significa «en ningún caso» que haya «desabastecimiento» en estos centros hospitalarios. Lo que no explicó es si se ha iniciado algún tipo de investigación para averiguar lo sucedido, no obstante, las medidas que se van a tomar son la reposición de las desaparecidas y «el incremento del control sobre las mismas en el hospital». Pero no solo en estos dos hospitales, sino en todos los de Extremadura. «De momento solo ha ocurrido en esos dos centros y la medida que se ha tomado es incrementar el control sobre las mascarillas en los hospitales de la región», informan desde la administración sanitaria.

AGOTADAS en el mercado / Y es que la alarma causada por el coronavirus ha provocado que tanto las farmacias extremeñas como otros establecimientos que habtiualmente también venden este tipo de producto sanitario (ferreterías o industrias agroganaderas) se hayan quedado sin aprovisionamiento tanto de mascarillas como de soluciones alcohólicas para el lavado de manos, que escasean hasta en los supermercados habituales.

Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tildan los supuestos robos de estos productos en los hospitales de Plasencia y de Coria de «algo anecdótico» e insisten en que «no supone, por supuesto, ningún tipo de desabastecimiento en los hospitales».