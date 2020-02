Cómo saber si encajas con tu pareja actual

Cuando conocemos a una persona y estamos en el comienzo, las emociones que sentimos tienden a extremarse y a resultarnos desbordantes. Normalmente todo es positivo y lo negativo dura poco tiempo. Esto último lo atribuimos al reajuste necesario o a los pequeños detalles que creemos que pueden desvanecerse. Hay una ilusión que envuelve a los dos y se tiene la esperanza de que esta vez será distinto y durará para siempre. La realidad es muy diferente, ya que toda pareja pasará por diferentes ciclos, dejando la pasión y la euforia inicial para acabar profundizando y teniendo una unión y una intimidad. Estos cambios generan incertidumbre y la duda de si de verdad estaremos ante la persona adecuada, lo que podría poner en peligro la relación.

El miedo no siempre nos lleva a poner límites a las amenazas, especialmente cuando son falsas. No es que caigamos en la pasividad, sino que, incluso, empezamos a generar conductas que sí hacen que se cumplan dichas amenazas. Mi miedo acaba convirtiéndose en realidad porque yo lo he predispuesto todo para ello.

ESTAS SON LAS SEÑALES

Los referentes de pareja han ido evolucionando a lo largo de nuestra vida. Hemos visto relaciones de todo tipo, ya que el modelo tradicional ha dejado de existir. Ahora podemos profundizar de otra forma, construir relaciones que busquen un mayor equilibrio o empezar y terminar con nuestra pareja si de verdad no estamos felices. Ante estos cambios, podemos dejar de tener claras las señales que indican que la pareja es sana, nos suma y puede acompañarnos en nuestro camino. Sin embargo, siempre hay indicios que se pueden ir viendo a lo largo de las semanas y los meses.

Los siguientes puntos nos ayudan a ver si encajamos con nuestra pareja actual:

1. La aceptación

Uno de los requisitos indispensables para vivir plenamente con uno mismo es el de la aceptación. No implica que no haya puntos negativos o cosas a mejorar, pero sí el vernos desde los ojos del respeto y la compasión positiva. Esto siempre debe ser aplicable a la pareja. Si notas que remarca los defectos, si se excede en sus opiniones y si sientes que necesita otra versión diferente de ti, es que no hay una verdadera aceptación.

2. Escucha activa

Tenemos que separar cuando una persona conecta el piloto automático y nos deja hablar y descargar de cuando una persona está activamente escuchándonos. Nos pregunta dudas, aclara lo que podemos contar, afirma o asiente y se va notando un cambio en sus expresiones. Esas son señales de que hay un interés y una preocupación, tanto con las cosas positivas como con las negativas.

3. Relación con los demás

La pareja no se asienta sobre la exclusividad, el estar siempre pegados o el compartir todos los intereses. Una relación sana busca la independencia, el estar abierto a amigos diferentes o el hacer planes con quien se quiera y necesite.

4. Soluciones

Nunca la clave estará en que no haya discusiones, sino en que los roces o los enfrentamientos tendrán un buen clima y una solución a ello. Dar las cosas por perdidas, no hablar por no discutir o permitirlo todo, no forma parte de una comunicación sana ni equilibrada.

Las relaciones de pareja son unas de las tareas pendientes para muchas personas, incluso cuando todo marcha bien. Nos entran dudas, miedo al compromiso o inseguridades personales que acaban convirtiendo nuestra actitud en una amenaza para la seguridad de la pareja. Sin embargo, hay señales que nos pueden ayudar a aclarar esas dudas.