Cómo sacar y cómo no sacar a los niños

Sin actividad escolar, a los padres se les plantea la duda de qué hacer (y qué no hacer) con los niños. Aunque la recomendación general es permanecer el mayor tiempo posible en casa, sobre todo en las comunidades autónomas donde más se está transmitiendo el virus, tarde o temprano llega la tentación o incluso la necesidad de salir, porque la recusión se hace especialmente difícil para los niños y con los niños.

En ese caso, "hay que evitar espacios cerrados y zonas donde estén muy juntos, como los parques de bolas, los cines o los restaurantes", señala la pediatra Mercedes Escarrer, presidenta de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP).

A los niños se les presenta pronto la necesidad de salir a respirar un poco a la intemperie. En ese caso, "hay que evitar que estén en contacto con otros niños, ya no solo que no estén hacinados", coincide la doctora Milagros García, portavoz de la Asociación Española de Pediatría. De los consejos de voces expertas se desprende que estos días los niños no tienen por qué permanecer todo el tiempo encerrados en casa. Lo ideal es que puedan hacer una vida más o menos normal... pero sí ser muy cuidadosos para que siempre eviten el contacto con otros niños o con grupos de adultos.

"Frenar la curva" de contagiados. Es lo que los expertos repiten como un mantra estos días en los que el Gobierno comienza a aprobar medidas más drásticas para evitar la propagación del coronavirus. Una de ellas afecta a los menores de cada vez más comunidades autónomas: el cierre de colegios y escuelas durante al menos 15 días. "Con lo que sabemos por ahora, los niños se infectan posiblemente igual que los adultos, pero sus síntomas son menos llamativos y menos graves. Su cuadro es más leve, apenas tienen fiebre o tos, y hay un porcentaje importante que no tienen síntomas y pasan la enfermedad", explica la doctora García.

"Hay dudas sobre cómo puede funcionar la medida de cerrar los colegios, pero en todo caso es la que está consensuada en la comunidad científica. Se juntan muchos críos, durante muchas horas y el contagio podría ser muy rápido", señala Pedro Gullón, médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Además, entre los niños se puede transmitir más rápido, porque -sobre todo los más pequeños- "son menos susceptibles a las normas de higiene y la precaución".

Calle sí, pero aislados

En las llamadas 'zonas de transmisión, aquellos territorios con más casos de contagios, las autoridades sanitarias están llamando a quedarse en el domicilio el mayor tiempo posible. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido que los parques infantiles supriman en la medida de lo posible su actividad. "Es importante quedarse en casa" para evitar la propagación del virus, ha asegurado en rueda de prensa. Menos de 24 horas después, el Ayuntamiento ha cerrado parques y prohibido la actividad de las terrazas.

"No estaría bien que se cerraran los colegios y todos lleváramos a los niños a los mismos parques a que estén en contacto unos con otros, porque con los niños es muy difícil mantener las medidas de aislamiento", insiste la odctora García. "Pueden estar en la calle, pueden estar en los parques, pero más o menos aislados, no juntarlos a todos para que no se transmitan la enfermedad".

En el parque, la concentración de niños es mucho más pequeña que en clase, como apunta el doctor Gullón. "Por ahora lo que se intenta es reducir el número de casos, se intenta que las medidas tengan impacto pero no interfieran con el total de la vida de las personas". Por supuesto, si hay síntomas, el niño tiene que quedarse en casa, como con cualquier otra enfermedad. "Hay que evitar concentraciones masivas, como con los adultos. No hacen falta unas medidas de seguridad mucho más altas para ellos, pero sí tener en cuenta que los niños son más rebeldes a la hora de tomar precauciones".

Los abuelos, mejor sin contacto

"Las personas mayores no son las idóneas para que cuiden de los niños, aunque siempre habrá que individualizar, porque hay abuelos muy jóvenes", afirma la doctora García. "¿Que es complicadísimo? Sí. Pero no nos queda más remedio que recomendarlo", añade.

La doctora Escarrer coincide en que hay que evitar el contacto de los más pequeños con los abuelos, y sobre todo que no haya besos ni abrazos. "Limpiarse las manos es lo más importante, que haya una buena y constante higiene de manos", insiste la pediatra. Además, recuerda que los menores asmáticos y con problemas respiratorios son un grupo de riesgo y hay que tener especial precaución con ellos.

Rutina y "sentido común"

Las dos pediatras coinciden en que hay preocupación entre los padres. "Las medidas un poquito más drásticas han asustado más a todo el mundo, pero debemos transmitir tranquilidad", señala Milagros García. A los niños conviene mantenerles su rutina, dentro de lo excepcional de la situación. Se trata de un periodo corto, de unos quince días, en el que además el niño mantiene su ambiente familiar más o menos habitual. "Para ellos son como unas vacaciones largas y no alteras en exceso su rutina: saldrá a la calle, dormirá en su cama…. Lo importante es que impere el sentido común", insiste, y que se atiendan las recomendaciones de las autoridades.