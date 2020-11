Sánchez anuncia un plan de vacunación único para toda España

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Venga a seguir mintiendo, donde estan las vacunas, ya han pasado todas las fases, si no hay médicos para atenderte de un resfriado y no te cogen un telefono, los mismos hospitales de hace cuarenta años, no han creado ni plazas de médicos,sanitarios, pagando más impuestos que cualquier pais europeo, con la renta percapita más baja de toda Europa