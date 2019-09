Sánchez: «No escatimaremos medios para la recuperación»

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitó ayer las zonas afectadas por las lluvias torrenciales de Alicante y Murcia. Allí el jefe del Ejecutivo garantizó el apoyo del Gobierno en su reconstrucción, aunque apuntó que aún era «muy prematuro» saber si la petición de declaración de zona catastrófica para las áreas más dañadas sería aprobada por el Consejo de Ministros ya que, según dijo, primero hay que esperar a que «baje la lámina de agua».

Por la mañana, el presidente en funciones sobrevoló en helicóptero la zona de Orihuela (acompañado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Fomento, José Luis Ábalos) para observar desde el aire el alcance de las inundaciones y los estragos que el temporal ha causado en el sur de la provincia de Alicante. Luego, se reunió con los responsables del puesto de mando avanzado de las operaciones de rescate en la Vega Baja del Segura, y observó la crecida del caudal del río desde el puente viejo de Orihuela, una de las poblaciones más afectadas por el temporal y una de las poblaciones que ha sufrido el desbordamiento del río.

No hubo declaraciones en Orihuela, pero sí en Los Alcázares (Murcia), zona cero del temporal. Sánchez –que sobrevoló la zona en compañía del ministro de Agricultura, Luis Planas– afirmó que el Gobierno «va a ayudar a recuperar y reconstruir las zonas afectadas» y reivindicó y destacó la «colaboración institucional». El jefe del Ejecutivo, además, sostuvo que en una crisis de Protección Civil como la que se ha vivido y se está viviendo hay tres dimensiones que no se deben olvidar. La primera es la prevención, así que pidió a los ciudadanos que estén muy pendientes de las indicaciones y avisos oficiales. La segunda es la que hace referencia a la respuesta de los daños, sobre esta aseguró que «el Gobierno de España no va a escatimar ningún medio material o económico para la recuperación de todo aquello que ha sido dañado».

AGRICULTURA Y GANADERÍA / Finalmente, Sánchez se refirió a la recuperación, la tercera de las dimensiones a tener en cuenta. Tras hablar con los presidentes y alcaldes más afectados, señaló que «los delegados del Gobierno ya están en contacto con el Ejecutivo para analizar los daños producidos», unos daños materiales cuantiosos y que son más importante en sectores como el de la agricultura y la ganadería.