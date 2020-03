Sanidad confirma cuatro casos en la región de pacientes con coronavirus

El coronavirus aterriza en Extremadura. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, informó ayer de que cuatro varones, con edades comprendidas entre los 19 y 58 años, han sido los primeros contagiados por el conocido como Covid-19 en la región. Los pacientes presentan síntomas de carácter «leve» y se encuentran en situación de aislamiento domiciliario. Cabe destacar que los casos verificados se consideran «importados» y no «autóctonos», ya que las cuatro personas infectadas, pese a no tener relación entre ellas, habían viajado recientemente a la región de Lombardía, en el norte de Italia, tanto por motivos profesionales como por ocio.

Vergeles solo detalló las áreas de salud a las que pertenecen los contagiados por cuestiones de «confidencialidad», aunque sí puntualizó que ninguno de ellos es un profesional sanitario. En concreto, uno de los pacientes pertenece al área de Salud de Coria, otro a la de Cáceres y dos más a la de Llerena-Zafra. La persona contagiada del área cacereña tiene 58 años; el de Coria 56 años, la misma edad que uno de los dos de Zafra-Llerena, donde el segundo es un joven con 19 años.

Con respecto al estado de salud de los varones, el consejero manifestó que «afortunadamente» todos presentan una «sintomatología escasa» como si se tratara de una «gripe leve», por lo que «en este momento» a ninguno de ellos les compromete el coronavirus «la vida ni la salud» de forma importante, ya que tampoco cuentan con ningún otro factor de riesgo. Por ello, los cuatro pacientes presentan criterios para permanecer en aislamiento domiciliario y durante 14 días se les hará un seguimiento activo. En caso de que no fuera así, entonces pasarían a ser ingresados en un centro hospitalario.

En el transcurso de una rueda de prensa convocada a las diez y media de la mañana para informar a los medios de comunicación, el titular de Sanidad explicó que a todos los pacientes se les está realizando un estudio de contacto, aunque avanzó que ninguno de ellos tiene una red de «contactos estrechos» elevada, por lo que se espera que la propagación del virus «sea la menor posible». No obstante, una vez que estén identificados esos contactos, se les hará la prueba para conocer si también están infectados.

Sobre este asunto, el consejero avanzó que hasta la fecha se han analizado más de medio centenar de muestras procedentes de la región, de las que solo se han confirmado cuatro casos positivos por parte del Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda. «Nos comprometimos a dar los casos que fuesen positivos una vez que estuviesen verificados por Majadahonda y ha coincidido que la verificación de los cuatro ha llegado esta madrugada al mismo tiempo, pero no porque los casos estén relacionados entre ellos», aclaró Vergeles.

requisitos en la vivienda // Para que se lleve a cabo el aislamiento domiciliario, el consejero explicó que en el domicilio tiene que haber una habitación individual para la persona infectada o alguna dependencia que le permita tener un aislamiento de lo que se considera ‘contacto estrecho’, es decir, de aquella persona que tiene o ha mantenido una relación continuada a menos de dos metros de la persona infectada. Para el aislamiento domiciliario, la primera condición que se tiene que presentar es la propia sintomatología y, posteriormente, que existan esas dependencias para que se pueda llevar a cabo.

Conviene reiterar que si alguna de estas dos circunstancias no se diese a lo largo del seguimiento del paciente, se procedería al ingreso hospitalario. En este sentido, el responsable de la consejería de Sanidad destacó que para cumplir con los requisitos del aislamiento domiciliario es «muy importante» que la persona que está infectada utilice mascarilla para que no transmita el virus a los demás. Asimismo, deben seguir las medidas de prevención habituales, es decir, no compartir menaje de cocina, como cubiertos y vasos, y a ser posible que estos sean de un solo uso; además de limpiar las superficies con agua y lejía. En cuanto al tratamiento de los residuos, Vergeles manifestó que la basura se trata «de forma habitual al de cualquier vivienda».

En definitiva, el consejero señaló que «lo mejor que se puede hacer» para evitar contactos es seguir las medidas de prevención, básicamente de higiene, como es taparse la boca al toser o estornudar y lavarse las manos con agua y jabón (no es necesario otros productos especiales). Por otra parte, manifestó que la comunicación de los casos positivos de coronavirus «es la demostración de que el sistema sanitario público de Extremadura funciona y los extremeños y extremeñas tienen que tener confianza en una situación como esta». En esta línea, se compromete con la ciudadanía a mantener informada a la opinión pública con «transparencia» sobre la evolución de los pacientes y sobre los nuevos casos si los hay, al mismo tiempo que hizo un llamamiento para no hacer caso de bulos a través de redes sociales y grupos de whatsapp. Para ello, Vergeles advierte que todo lo que no esté confirmado por la propia Sanidad extremeña es «falso».