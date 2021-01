Sanidad impide adelantar el toque de queda

De todas formas, no hay mucha diferencia entre el toque de queda a las ocho o a las diez... Si están las tiendas no esenciales cerradas, si están los bares y restaurantes cerrados, ¿para qué queremos estar en la calle de ocho a diez? Obliguen a los ciudadanos a permanecer en sus domicilios: que se salga de casa solo para lo estrictamente necesario. ¿Autoconfinamiento? Ya lo estamos haciendo muchos, pero de nada le vale a una persona autoconfinarse si su vecino no lo hace y este le contagia cuando coincidan en el supermercado o en la farmacia o en el portal de sus viviendas. Por esto, autoconfinamiento no, confinamiento puro y duro. Siempre será mejor que dilatar estas medidas que no acaban de solucionar nada, solo dilatan el tiempo de la pandemia.