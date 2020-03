Sanidad pide a quien tenga síntomas del virus que no vaya a la manifestación del 8-M

El Gobierno ha pedido este domingo a todas aquellas personas que puedan presentar algún síntoma de coronavirus que no acuda a la manifestación del 8-M que se celebra este domingo en numerosas ciudades de España. Así lo ha trasladado el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento sobre el virus chino.

"Un día como hoy quiero recalcar que las personas que presenten síntomas no asistan a a las manifestaciones, se mantengan en sus domicilios y se autoaislen para después contactar con las autoridades sanitarias. Es importante seguir estas recomendaciones", ha advertido Illa. El ministro ha subrayado la importancia de algo tan "banal" como la "higiene personal" para evitar la propagación del virus, por lo que ha encomendado a la ciudadanía "seguir con atención" las recomendaciones de las comunidades autónomas.

España se mantiene en fase de "contención" del virus, según el ministro, por lo que de momento no son necesarias medidas más drásticas. No obstante, Illa ha celebrado la decisión de Italia de prohibir la entrada y salida de ciudadanos de las zonas más afectadas que reducirá la expansión del virus en España. "Había muchos casos importados o ciudadanos españoles que había viajado a estas zonas, esto en principio se interrumpirá", ha explicado.

"La decisión de Italia reduce muchísimo el riesgo de entradas en nuestro país", ha aseverado el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón. Además, el control de contactos y casos de las comunidades autónomas también reduce la posibilidad de casos en otras regiones, según el experto.

Simón ha reconocido que, en la expansión del virus, una de las primeras medidas en las que "intuitivamente" se piensa es en reducir eventos multitudinarios como podrían ser la manifestación de este domingo, las Fallas o las procesiones de Semana Santa, pero decisiones de este tipo pueden no tener "ningún sentido" si no se asocian a otras. "Evitar un evento de masas sin cerrar los metros tiene poco sentido", ha advertido. "Las medidas se tienen que tomar pensando en el foco concreto pero también en el impacto alrededor", ha claudicado.

YA HAY 17 MUERTOS EN ESPAÑA

En total son ya 17 muertos en España, según las últimas cifras de la Comunidad de Madrid (8 fallecidos) y la Consejería de Salud del País Vasco (5 fallecidos). El número de infectados asciende a 589 casos registrados, de los cuales el 60% se concentra en tres regiones concretas, Madrid, La Rioja y País Vasco.

Por comunidades, hay 35 casos en Andalucía, 19 en Aragón, 7 en Asturias, 8 en Baleares, 17 en Canarias, 12 casos en Cantabria, 15 en Castilla -La Mancha, 22 en Castilla y León, 49 en Catalunya, 37 en Valencia, 6 en Extremadura, 5 en Galicia, 202 en Madrid, 1 caso en Murcia (relacionado con la Comunidad de Madrid), 3 en Navarra, 102 en País Vasco, 55 en La Rioja.

"No tenemos una situación en España que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión descontrolada, ni muchísimo menos", ha aclarado Simón. En el caso de Madrid, la comunidad más infectada por el virus, el incremento de casos en las últimas horas se ha centrado principalmente en la zona de Valdemoro y está asociado a los centros sanitarios de hace unos días. "Esto no quiere decir que no haya aparecido algún caso todavía en investigación", ha añadido el experto.

Por su parte, en el caso de La Rioja, la mayor parte de los casos proceden de Haro y se están controlando con el aislamiento domiciliario. Mientras que en el País Vasco el problema se acentúa, no tanto por el número de casos (102) sino porque los brotes han afectado a profesionales sanitarios, lo que ha generado "un estrés añadido".

NUEVAS MEDIDAS

Con todo, el presidente del Gobierno presidirá mañana la comisión de seguimiento en el Ministerio de Sanidad para tener información de "primera mano" sobre la evolución del virus en España y las medidas que se toman. El miércoles se celebrará una reunión interministerial, que tendrá carácter semanal, hasta que el Gobierno considere que no es necesario para reforzar la coordinación entre los distintos ministerios.

Además, se realizarán dos reuniones semanales (lunes y jueves) de la Comisión Interterritorial del sistema nacional de salud con videoconferencia. "Es esencial la coordinación con las comunidades autónomas. Es bueno tener un marco estable dos veces por semana de puesta en común de la situación al margen de las conversa bilaterales con ellos cada vez que la situación lo requiere", ha explicado Illa.