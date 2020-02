Sanidad recomienda no viajar a zonas de riesgo de coronavirus, entre ellas, el norte de Italia

El Ministerio de Sanidad recomienda no viajar a las zonas de riesgo por coronavirus si no es estrictamente necesario. La lista de los países desconsejados incluye toda China, no solo la provincia de Huabei como hasta ahora; cuatro regiones del norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña); Corea del Sur, Japón, Irán y Singapur. Sigue la última hora del coronavirus, en directo.

El ministro Salvador Illa ha explicado que viajar a estas zonas "no estará prohibido" pero "si no es imprescindible es mejor no ir". En caso de tener que ir, lo que se aconseja es cumplir estrictamente la prescripciones de las autoridades de la zona y seguir las normas de higiene publicadas en la página web del ministerio.

Illa ha efectuado el anuncio tras mantener una reunión extraordinaria con la comunidades autónomas en la que también se ha acordado realizar pruebas del coronavirus a todos los pacientes con neumonía ingresados en hospitales que haya resultado negativa a otros virus como por ejemplo la gripe aunque no hayan viajado a las zonas de riesgo ni hayan gtenido contacto con ninguna persona que sí haya estado.