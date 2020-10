Los acusados del 'crimen de la Urbana', sentenciados a 25 y 20 años de prisión

Rosa Peral y Albert García, condenados por el 'crimen de la Urbana', no se vieron las caras este martes en la vista por el recurso que presentaron contra la sentencia que les declaraba culpables por la muerte del también agente y pareja sentimental de ella, Pedro R., el 2 de mayo del 2017 en el domicilio que compartían en Vilanova i la Geltrú. Los dos agentes siguieron la intervención de sus abogados y la fiscalía desde la cárcel. A ella se le impuso 25 años de prisión, al aplicarle la agravante de parentesco, y a él 20 años por asesinato.

En su intervención, la abogada Olga Arderiu, que defiende a Rosa Peral, denunció ante el "linchamiento mediático" al que ha sido sometida su representada, a la que, en su opinión, se le ha juzgado por "el pecado, pero no por el delito". Precisó que "se le ha juzgado por con quién se metió en la cama o mantuvo relaciones sexuales" y no por si había participado en la muerte de Pedro R.. La letrada subrayó que la sentencia se dictó en base a "sospechas y conjeturas", pero no con pruebas.