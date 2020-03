«Se pueden mantener relaciones sexuales en función de cada pareja»

El aislamiento domiciliario, el hecho de permanecer en casa un día tras otro, puede tener todo tipo de consecuencias en las relaciones de pareja, tanto para bien como para mal. Así lo afirma la psicóloga y sexóloga emeritense Esther Calvo, quien da las claves para sobrellevar mejor el amor y el sexo en tiempos de estado de alarma por el coronavirus.

-¿Cómo puede influir en las relaciones de pareja la situación de aislamiento domiciliario?

-Puede influir en muchos factores porque es una situación totalmente diferente a lo vivido hasta ahora. Al pasar tanto tiempo encerrados con nuestras parejas pueden surgir sentimientos negativos. Creo que tenemos que hacer más hincapié en la parte emocional e intentar evitar conflictos que puedan surgir en esta convivencia forzada. Mi consejo es que en vez de fijarnos en las cosas negativas que puedan ir apareciendo, intentemos fijarnos en lo positivo que tiene nuestra pareja. Se trata de intentar quitarle importancia a todos esos sentimientos negativos que nos van surgiendo y cambiarlos por cosas positivas que ves en la pareja, tanto actuales como del pasado.

-Los agoreros dicen que tras el confinamiento se van a disparar los divorcios, ¿qué opina de esto?

-Los divorcios se pueden disparar si no ponemos medidas, al igual que pasa muchas veces cuando volvemos de las vacaciones, aunque no sea comparable. Como esta situación de aislamiento propicia que las parejas se conozcan un poquito más, sí creo que lamentablemente se pueden dar casos de separaciones. No obstante, la cuestión es no ser pesimistas e intentar ponerle remedio.

-¿Qué consejos da a las parejas que viven juntas para que lleven mejor esta convivencia intensiva?

-Es muy importante tener una actitud positiva. En primer lugar, y aunque parezca un poco raro, lo que hay que hacer es darse un espacio y que cada uno saque un ratito para hacer algo que le guste en soledad. Está bien ponerse rutinas de ejercicio o hacer las cosas de casa, pero dentro de esa rutina también hay que sacar tiempo para la pareja.

-¿Qué ideas propone?

-Desde mantener una conversión hasta dar un masaje al otro, no hay que llevarlo todo a la parte más genital de la sexualidad. Los fines de semana se puede organizar una cena romántica con unas velitas y un poco de ambiente. Para ello estaría bien arreglarse, además de que viene bien porque la higiene es muy importante. Cuando imparto talleres me gusta proponer a las parejas que hagan una caja de los deseos o, por ejemplo, una especie de cuaderno de viaje del coronavirus en este caso. Cada uno escribirá cosas que le gustaría hacer con sus parejas como elegir cada día una fantasía o un juego para conocerse mejor a nivel sexual y de pareja.

-¿Se pueden mantener relaciones sexuales en plena crisis sanitaria por el coronavirus?

-Se pueden mantener relaciones sexuales en función de la situación de cada pareja. Para los que están aislados conviviendo con su pareja, no tienen síntomas, y llevan varios días sin salir de casa no hay problema en que mantengan relaciones sexuales. No hay que tener mayor miedo al sexo por el contagio, porque si al final estamos conviviendo con nuestra pareja, de una manera u otra es difícil también mantener esas distancias en una casa. Otra cosa es que tu pareja sea sanitario o se encuentre en una situación de riesgo, entonces no sería tan recomendable el sexo. En cualquier caso, se deben tomar las medidas de prevención habituales. Además del contacto genital a nivel de coito, recomiendo sobre todo los abrazos, las caricias y los besos. Los besos son importantisimos y no hay que olvidarlos, porque es algo que con el paso del tiempo vamos dejando en la pareja y puede ser muy positivo.

-Dice que los besos son muy importantes, ¿en qué sentido?

-En las relaciones a largo plazo se pierden muchísimo los besos, mientras que cuando empiezas con alguien los besos apasionados son constantes. Se van dejando solo para el momento que queremos un encuentro sexual o simplemente para darnos los buenas noches y los buenos días. En las terapias de parejas se trabaja mucho este aspecto. Es muy importante besarse por el simple placer de besarse, porque evoca momentos positivos de cuando empezamos a estar con nuestra pareja y crea muchísima intimidad. En mi blog planteo el reto de que nos demos un beso apasionado diario para que no se pierda esa intimidad con nuestra pareja.

-¿Podría ocurrir que del aislamiento saliera un ‘baby boom’?

-Es probable que del aislamiento salga un baby boom, de ahí la importancia de que no se olviden los anticonceptivos si no queremos tener un embarazo. Podría darse que al tener más tiempo en casa con nuestra pareja nos dediquemos a muchas prácticas sexuales y que haya un baby boom. Puede ser una parte positiva también de este encierro.

-En el caso de parejas con hijos, ¿qué imagen hay que proyectar?

-Los niños se están dando cuenta de la situación que vivimos y es muy importante que perciban ese cariño y amor entre sus padres. Lo ideal es que proyectemos a los niños sentimientos positivos de que en casa estamos bien.

-¿Qué le diría a aquellas parejas que no viven juntas?

-Por suerte, gracias a las tecnologías que tenemos hoy en día parece que estamos cerquita, aunque no sea igual. Es muy importante seguir manteniendo el contacto con la pareja pese a la distancia. Para trabajar la erótica, al no poder tener a la pareja cerca, se puede practicar el sexting, a través de mensajes picantes o con videollamadas, pero eso sí, siempre con las precauciones necesarias. Entiendo que el que va a hacer este tipo de prácticas lo hará con su pareja o con alguien de mucha confianza. Hay que mantener la chispa de la sexualidad en la distancia y hacer también propuestas nuevas y planes en común.

-¿Subirá el sexo ‘on line’?

-Creo que sí podría subir el sexo ‘on line’, de hecho, ahora se han habilitado muchas plataformas gratuitas, incluso en páginas web porno y eróticas. De todas formas, esto dependerá al final de cada uno, porque alguien que no consuma mucha pornografía o no esté muy dado a este tipo de prácticas tampoco creo que lo vaya a hacer durante el encierro. Pero bueno, en cualquier caso está bien que tengamos libertad y esa forma de explorar a nivel sexual a través de las redes e internet.

-¿Qué deberían de hacer las parejas cuando acabe todo esto?

-Creo que a todo el mundo le va a apetecer hacer algo especial cuando esto termine. En el caso de las parejas, la idea sería que cumplieran esos planes que han pensado durante el confinamiento. Es muy importante saber que de esta situación de aislamiento vamos a salir y que tengamos un plan conjunto para cuando acabe. Hay que saber sobrellevar la situación y tener el apoyo de tu pareja o saber apoyarla tú.