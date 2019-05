'Se trata del trabajo que tú haces y de cómo lo haces, no del género'

Arquitecto/arquitecta, entrenador/entrenadora, enfermero/enfermera, bombero/bombera. ¿Hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres? Lo hablamos con Fode, Gibba y Khady, de 10 y 11 años, de la escuela Balàfia de Lleida.

-¿Habéis trabajado los oficios? ¿Qué es lo que habéis hecho?

-Gibba: A través del juego del ahorcado teníamos que adivinar la profesión. Una vez lo acertábamos hablábamos sobre el oficio, preguntábamos todo lo que no sabíamos y luego nos poníamos a hacer una actividad relacionada con este trabajo.

-Khady: Hemos trabajado las profesiones de bombero, bombera, peluquero, peluquera, arquitecto, arquitecta, jardinero, jardinera, enfermero, enfermera…

-Enfermero, enfermera… ¿El lenguaje importa?

-Gibba: Claro, porque si dices enfermera solo se incluye a las chicas. Si dices entrenador solo pensamos en chicos.

-¿Cómo deberíamos decirlo?

-Khady: Pues en general e incluirnos a todos y todas.

-¿Con qué os quedaríais de la actividad?

-Gibba: Pues que nos ha enseñado cosas de esos oficios que nosotros no sabíamos.

-Khady: Además lo hemos puesto en práctica, ya que hemos ido fabricando objetos relacionados con el oficio y nos han visitado diferentes personas.

-Cuando os visitó una entrenadora de futbol, ¿os sorprendió que fuese una chica?

-Fode, Gibba, Khady: No.

-¿Asociáis el fútbol más a chicos o a chicas?

-Khady. A los dos, aunque normalmente se asocia más a los chicos.

-Gibba: En la tele siempre vemos a los chicos jugando y sacan muy poco a las chicas.

-¿Creéis que hay profesiones de hombres y de mujeres?

-Fode: No. Son de todos.

-Gibba: No, porque no las han creado solo para chicos o solo para chicas.

-Khady: Depende de la persona, no de si es chico o chica. Aunque a veces pasa.

-¿Por qué creéis que pasa?

-Khady: Porque a los chicos se les da más fuerza.

-¿Qué deberíamos hacer para que todo el mundo tuviera esta misma fuerza?

-Khady: Que las chicas jueguen más al fútbol, por ejemplo, y que no hagan caso de que “esto es de chicos”, solo es un juego.

-Fode: Que al futbol jugásemos todos porque es muy injusto que solo juguemos chicos. Es un deporte para todo el mundo.

-¿Es solo en el deporte que pasa?

-Fode, Gibba, Khady: No

-Gibba: También pasa en casa. Los hombres se van a trabajar y las mujeres se quedan cuidando de los niños y haciendo las cosas de casa.

-Khady: Los chicos no tienen que creerse tan importantes y tienen que pensar que nosotras también somos personas y que podemos hacer lo que queramos. Normalmente piensan que los trabajos más tranquilos o de cuidar son de mujeres y los trabajos más físicos son más para hombres.

-En algunos sitios por hacer el mismo trabajo las mujeres cobran menos. ¿Qué os parece?

-Fode: Me parece que es injusto porque tendrían que cobrar lo mismo si hacen el mismo trabajo.

-Gibba: No es justo. En clase hicimos una actividad donde había un equipo de chicas y otro de chicos. Los dos equipos hacíamos lo mismo y a los chicos les pagaron una cantidad de dinero y a las chicas no nos dieron nada.

-Khady: Es una injusticia porque las chicas estudiamos lo mismo que los chicos y sabemos hacer la misma cosa, o hasta mejor, y no debería ser así. Se trata del trabajo que tú haces y de cómo lo haces no del género; el género no importa.

-¿Cómo definiríais el género?

-Khady: Una diferencia entre chicos y chicas.

-¿Qué separa a chicos y chicas?

-Khady: El cuerpo, nada más.

-Fode: Nada.

-Gibba: Nada, porque todos somos humanos

-¿Qué podemos hacer para que haya un cambio?

-Khady: Pues intentando enseñar que todos podemos hacer lo que queramos, que las chicas no somos menos.

-Gibba: No es un cambio instantáneo, pero, poco a poco, es posible.

-Khady: Nosotros no podemos ir enseñando a todo el mundo, pero sí que podemos enseñárselo a nuestros hermanos y hermanas pequeños y luego ellos se lo enseñaran a otros y cuando seamos mayores tendremos otra perspectiva.

-¿Qué les enseñaríais?

-Gibba: Que no importa si eres chico o chica y que puedes jugar a fútbol, ser enfermera, cocinar, lo que sea. No hay trabajos ni de chicas ni de chicos son para todos

-¿Qué queréis ser de mayores?

-Gibba: Farmacéutica o enfermera. Me gustaría ayudar a las personas que estan enfermas.

-Fode: Yo, futbolista porque es mi deporte favorito, y además cuando juego desconecto. Quiero ser delantero y marcar goles.

-Khady: Yo, policía o profesora de guardería. Policía porque me gusta ayudar a la gente y aunque vea que hay más policías hombres, también hay mujeres y yo podría ser una de ellas.