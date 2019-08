Segunda muerte en España por listeriosis desde el martes

Un hombre de 62 años, diagnosticado de listeriosis, falleció la noche del miércoles al jueves en el Hospital Sierrallana de Torrelavega (Cantabria). Se trata de la segunda muerte por listeriosis en España en solo tres días, aunque este caso no guarda ninguna relación con el brote originado en Andalucía, ya que no comió carne contaminada de la marca La Mechá, como sí lo hizo la mujer de 90 años que murió el pasado martes en un hospital sevillano.

Según la Consejería de Sanidad de Cantabria, el hombre ingresó por un cuadro febril y presentaba múltiples dolencias graves, lo que «condicionó una evolución desfavorable del paciente». En el hospital le hicieron los pertinentes análisis y dio positivo en listeriosis, si bien no había consumido productos de Magrudis, la empresa en el punto de mira.

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, confirmó también ayer que España ha comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Comisión Europea (CE) el brote de listeriosis, debido a posibles contagios de turistas que hayan ingerido la carne contaminada o se hayan llevado a sus países los productos bajo sospecha. Por su parte, la vicepresidenta, Carmen Calvo, lanzó un mensaje de tranquilidad al afirmar que están accionados «todos los mecanismos de prevención y reacción».

Según el Ministerio de Sanidad, a fecha de ayer, las comunidades autónomas ya habían informado de 175 casos confirmados de listerioris por el brote andaluz: 161 en Andalucía, tres en Asturias, otros tantos en Aragón, dos en Cataluña, cinco en Madrid y uno más en Extremadura, aunque se están estudiando otros 16 notificados. Además, hay 500 casos más bajo sospecha solo en Andalucía. En Extremadura hay nueve en estudio.

Carcedo defendió la retirada de todos los productos de la marca La Mechá, y no solo de los lotes de carne mechada, como «cuestión preventiva», que «se hace con carácter habitual cuando hay alguna sospecha de contaminación cruzada». Sanidad aconseja a quienes tengan en su domicilio algún envase de La Mechá que se abstengan de consumirlo y que, en caso de haberlo hecho ya y de presentar algún síntoma, acudan al médico.

Los productos retirados son la carne mechada, el chicharrón andaluz, el lomo al jerez, el lomo al pimentón y el lomo casero al pimentón. Todos ellos fueron distribuidos en Andalucía y Madrid, excepto el tercero, el lomo al pimentón, que lo fue solo en la comunidad andaluza. Por su parte, fabricantes de carne mechada han detectado ya «alarma social» entre los consumidores a raíz del brote de listeriosis originado por este producto, y prevén que sus ventas bajen en las próximas semanas. Los productores recuerdan que la crisis se debe a una sola marca, La Mechá.

POSIBLES CAUSAS / Sobre el posible motivo de esta contaminación, Carcedo recordó que en las fábricas existen «mecanismos de control» en este tipo de productos que no se tienen en los domicilios particulares, donde no se pueden eliminar todos los posibles patógenos dañinos que contengan. «Cuando se contamina, es que alguna cocción ha fallado, es lo que hay investigar. Se ha retirado del mercado, se insiste en que no se consuma, pero hay que saber qué sucedió», añadió.

Sin embargo, la ministra puntualizó que las autoridades están trabajando en «contener el brote difundiendo información para que no se consuma la carne, y la atención de los afectados».