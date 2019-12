'Sekiro: Shadows Die Twice', el mejor juego de 2019

'Sekiro: Shadows Die Twice', desarrollado por FromSoftware y publicado por Activision, ha ganado este jueves el premio al Mejor Videojuego del Año en la gala "The Game Awards" celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos). Logró imponerse así al resto de títulos que competían por el máximo galardón: 'Control', 'Death Stranding', 'Super Smash Bros. Ultimate', 'Resident Evil 2 Remake' y 'The Outer Worlds'.

Destacó el premio del videojuego 'Gris' en la categoría Mejor Juego de Impacto, desarrollado por los españoles Nomada Studio y publicado por Devolver, que se impuso a 'Concrete Genie', 'Kind Words', 'Life Is Strange 2' y 'Sea of Solitude'.

En cuanto al Mejor juego para móvil, el ganador fue la versión para teléfonos del clásico 'Call of Duty', 'Call of Duty: Mobile' de TiMi Studios y Activision, que superó a 'GRINDSTONE', 'Sayonara Wild Hearts', 'Sky: Children of Light' y 'What the Golf?'.

NO HUBO SORPRESAS

'Devil May Cry 5', de los japoneses Capcom se llevó el premio a Mejor juego de acción, superando así al resto de títulos que competían en esta categoría: 'Apex Legends', 'Astral Chain', 'Call of Duty: Modern Warfare' 'Gears 5', y 'Metro Exodus'.En la categoría Mejor juego de lucha no hubo sorpresas y se impuso el favorito, 'Super Smash Bros. Ultimate', desarrollado por Bandai Namco y Sora y publicado por Nintendo, que se impuso a 'Dead or Alive 6', 'Jump Force', 'Mortal Kombat 11' y 'Samurai Showdown'.El galardón a Mejor juego de carreras o deportes fue para 'Crash Team Racing Nitro-Fueled', desarrollado por Beenox y publicado por Activision, que se impuso a 'DiRT Rally 2.0', 'eFootball Pro Evolution Soccer 2020', 'F1 2019' y 'FIFA 20'.En la categoría de Multijugador, el premio recayó en 'Apex Legends' de Respawn y publicado por EA, y que competía contra 'Borderlands 3', 'Call of Duty: Modern Warfare', 'Tetris 99' y 'Tom Clancy's The Division 2'.

MEJOR EQUIPO ESPORTS PARA LOS ESPAÑOLES

Al margen de los premios específicos para videojuegos, el equipo español G2 Esports fue elegido este jueves como Mejor Equipo Esports 2019 al imponerse a otros equipos de prestigio como Astralis, OG, San Francisco Shock y Team Liquid. Sin embargo, los españoles no tuvieron la misma suerte en las otras dos categorías de Esports para las que habían sido nominados: Mejor Entrenador y Mejor Jugador.En el caso de Mejor Entrenador, el galardón se lo llevó Danny 'Zonic' Sørensen, de Astralis, que se impuso a Fabian 'GrabbZ' Lohmann, de G2, así como al resto de nominados: Kim 'Kkoma' Jeong-gyun, de SK Telecom T1; Titouan 'Sockshka' Merloz, de OG; Eric 'adreN' Hoag, de Team Liquid, y Nu-ri 'Cain' Jang, también de Team Liquid.El premio de Mejor Jugador lo ganó Kyle 'Bugha' Giersdorf, de Immortals, que se impuso a Luka 'Perkz' Perkovic, de G2; Lee 'Faker' Sang-hyeok, de SK Telecom; Oleksandr 'S1mple' Kostyliev, de Natus Vincere, y Jay 'Sinatraa' Won, de SF Shock.