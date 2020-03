La Semana Santa de Plasencia, a puerta cerrada y por Facebook

La catedral de Plasencia acogerá los actos religiosos de culto previstos por Semana Santa a puerta cerrada. Los oficiará el obispo de la diócesis, José Luis Retana y se retransmitirán en directo a través de la página de Facebook de la propia diócesis.

Así, según ha informado el Obispado, el próximo Domingo de Ramos, a las once, Monseñor Retana oficiará la Misa de Ramos, el 8 de abril, a las doce, la Misa Crismal, el 9 de abril, Jueves Santo, a las seis, la Misa In Coena Domini, el 10 de abril, Viernes Santo, a las cinco, la celebración de la Pasión del Señor y el 11 de abril, Sábado Santo, a las nueve de la noche, la Vigilia. El Domingo de Resurreción no habrá misa.

Con respecto a la Misa Crismal del día 8, la invitación a la celebración se reducirá a los miembros del Cabildo, del Consejo Episcopal y del Colegio de Arciprestes. "Que nadie se sienta forzado", ha señalado Jacinto Núñez, vicario general y moderador de la curia. Es más, "se recomienda ser prudentes y evaluar los posibles riesgos, teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad que comporta el actual estado de alarma". El acceso a la catedral será a partir de las 11.30 horas por la puerta románica.

MANUALIDADES / Por otro lado, el Obispado ha invitado a las familias a decorar sus casas con motivo del Domingo de Ramos y a confeccionar palmas. Se trata de una iniciativa de la diócesis de Cartagena a la que se ha sumado la placentina. La difundirán en su web y redes sociales como "una forma de entretenerse en familia y vivir el Domingo de Ramos". Está previsto promover otras manualidades durante la Semana Santa, a las que el Obispado irá dando difusión.