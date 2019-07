El séptimo arte se rebela

Las injusticias y las grandes verdades siempre acaban saliendo a la luz. Una luz que se materializa en forma de denuncias, movimientos sociales y productos culturales de denuncia.

La manipulación, la misoginia y el abuso de poder han formado parte de las altas esferas de la política y la industria mediática. Cuestiones que, en un esfuerzo por revertir la situación, hilan la trama de la nueva propuesta de la productora estadounidense Showtime, estrenada en España por Movistar+: La voz más alta (The Loudest Voice). Está disponible en la plataforma de contenido desde el 1 de julio, con un nuevo episodio cada lunes y un total de siete entregas de una hora.

Este biopic acerca a la pequeña pantalla el auge y la caída del fundador, expresidente y director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes. Su meteórica carrera en política –desde el Partido Republicano mantuvo un contacto estrecho con Donald Trump y George W. Bush – y en televisión –en contacto directo con el magnate Rupert Murdoch– quedó truncada por los abusos sexuales cometidos. En julio de 2016, Roger Ailes acosó sexualmente a Gretchen Carlson, presentadora de la cadena. Su negativa a corresponder a las tentativas sexuales de Ailes motivó su despido. Después de ella, muchas compañeras destaparon las vejaciones que habían sufrido por parte del director ejecutivo de Fox News. Roger Ailes dimitió dos semanas más tarde.

REPARTO OSCARIZADO. La serie ha contado con un reparto de lujo. En el papel protagonista, topamos con un irreconocible pero soberbio Russell Crowe que da vida a Roger Ailes. Con el papel de empresario despiadado, sin duda consigue ganarse el desprecio del espectador con tan solo una mirada. Frente a Crowe, Naomi Watts encarna muy hábilmente y con gran responsabilidad a Gretchen Carlson, una joven periodista que tuvo la valentía de enfrentarse a una de las personas con más poder en la industria televisiva estadounidense, en un entorno especialmente misógino.

Su fuerza, sin saberlo, facilitó que, justo un año después,saliera a la luz el escándalo de Harvey Weinstein y provocara el movimiento #MeToo a modo de reacción y solidaridad. En el extraordinario reparto también encontramos a Seth MacFarlane, Sienna Miller, Simon McBurney, Annabelle Wallis o Aleksa Palladino. Como colofón, han trabajado tras la pantalla con estrellas de la producción y el guion, que no han hecho sino potenciar su interpretación. Hablamos del cineasta Tom McCarthy, que saltó a la fama por la oscarizada Spotlight, y el guionista y productor Alex Metcalf, que incluye en su currículum la serie Heridas abiertas.

SIETE CAPÍTULOS. Cada capítulo se centra en un año de la vida de Ailes que sirve para reflejar su turbulenta trayectoria vital. Empieza en 1995 en los albores de Fox News, pasando por 2001 y reflejando cómo el empresario y el sistema político estadounidense vivieron el atentado en las Torres Gemelas. Llega hasta 2016, año en el que el empresario tuvo especial influencia en la carrera de Trump, y fecha en la que será acusado por abusos sexuales. El último capítulo se estrenará el 12 de agosto.

INVESTIGACIÓN. La nueva propuesta que acerca Movistar+ parte de la investigación periodística de Gabriel Sherman, periodista de The New York Times Magazine. Además de tratar la temática en los artículos publicados en este rotativo, recogió más de 600 testimonios de mujeres acosadas por Roger Ailes y las recopiló en su libro convertido en best seller, The Loudest Voice in the Room, publicado en 2014. El libro ayudó a destapar los abusos sexuales y de poder cometidos por Ailes y forzó su dimisión en junio del 2016.

Gracias a su conocimiento directo de los testigos de los hechos, Sherman ha tenido un rol activo en La voz más alta como productor ejecutivo y coguionista del primer episodio. Además, tiene su propio papel (secundario) en el biopic, interpretado por Fran Kranz.

ENREDO

Los abusos sexuales y de poder hilaron la vida profesional del magnate

La voz más alta, –The Loudest Voice en su versión original–, es la nueva apuesta de la plataforma de televisión de pago con contenido en directo y bajo demanda, producida por Showtime. Estrenada el 1 de julio, ofrece un episodio semanal sobre la polémica trayectoria de Roger Ailes. El último capítulo se estrenará el 12 de agosto.

LOS PROTAGONISTAS

La serie cuenta con una alineación de lujo tanto en los papeles principales como en las tareas de dirección y producción.

RUSSELL CROWE

ROGER AILES

EL ACTOR NEOZELANDÉS llegó a la cumbre de su carrera con el general Máximo Meridio en Gladiator. En este caso encarna con aire despiadado al protagonista de la serie, Roger Ailes.

NAOMI WATTS

GRETCHEN CARLSON

CONOCIDA POR sus numerosos papeles, Naomi Watts interpreta a Gretchen Carlson, la conocida expresentadora de Fox News que sufrió abusos por parte de Ailes. Un papel de responsabilidad.

SIENNA MILLER

ELIZABETH AILES

LA ACTRIZ Y MODELO Sienna Miller da vida a Elizabeth Ailes, la productora de NBC News y mujer de Roger Ailes. Durante el rodaje, la actriz destacó la devoción que siente el personaje por su marido.

SETH MACFARLANE

BRIAN LEWIS

EL CREADOR de Padre de familia y actor cambia de género televisivo y se encarga del papel de Brian Lewis, exjefe de relaciones públicas de Fox News y mano derecha de Ailes durante sus inicios.

SIMON MCBURNEY

RUPERT MURDOCH

RUPERT MURDOCH es conocido, además de por establecer un imperio mediático en los Estados Unidos, por enlazar escándalo tras escándalo. Simon McBurney lo encarna sin tapujos.

ANNABELLE WALLIS

LAURIE LUHN

UNA DE LAS MUJERES que sufrieron los abusos de Ailes fue Laurie Luhn, su secretaria. Annabelle Wallis, conocida por Peaky Blinders, traslada su sufrimiento a la pequeña pantalla.

ALEKSA PALLADINO

JUDY LATERZA

LA INTROVERTIDA Judy Laterza fue la secretaria de Ailes. Aleksa Palladino se encarga de este personaje, a quien no se le escapó nada de lo que hizo y dijo Ailes en la dirección de Fox News.

PRODUCTORES EJECUTIVOS

THOMAS MCCARTHY

TOM MCCARTHY llegó a la cúspide de su carrera artística con el estreno de la oscarizada Spotlight. Experiencia impescindible para trasladar una investigación periodística a la ficción.

ALEX METCALF

EL GUIONISTA Alex Metcalf aporta, en esta serie, la experiencia de la ficción realista de las series Heridas abiertas y Kingdom. Es el responsable del perfil psicológico de los personajes.