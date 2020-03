El SES reduce al mínimo las consultas de Primaria y prioriza la atención por videoconferencia

El Servicio Extremeño de Salud decide reducir al mínimo las consultas de Atención Primaria y priorizar la atención por videoconferencia. En un documento de la gerencia del área de salud de Cáceres firmado ayer, al que ha tenido acceso este diario, se justifica la decisión por la rápida transmisión del virus y “ante la previsión de un incremento de un número considerable de casos en Extremadura”. De esta forma se ha instado a los pacientes a que no acudan a los centros de salud “si no existe necesidad inminente”.

Así, desde hoy, en los centros de salud se establecerá un triaje presencial a la llegada del usuario, cualquier trabajador del centro (celador, administrativo o sanitario) según sea el horario del ambulatorio, interrogará sobre si tienen síntomas de sospecha (fiebre, tos o dificultad para respirar). Una vez clasificados, a todo aquel que se le determine patología respiratoria se le facilitará una mascarilla de protección individual, se le interrogará sobre el antecedente epidemiológico y se acompañará a la sala específica delimitada para ello.

En este sentido las consultas diarias se adaptarán en función de la demanda de cada centro para asistir a pacientes con sospecha o seguimiento de coronavirus. El objetivo de esto es no hacer coincidir en el mismo espacio de tiempo a enfermos posiblemente infectados con otros sanos que acudan al médico por otras circunstancias. Además se va a potenciar la consulta no presencial, mediante videoconsulta, consulta telefónica, habilitación de telemedicina, o a través del centro de salud on line, que permitirá ver por ejemplo el resultado de pruebas diagnósticas como pueden ser las analíticas. La consulta administrativa también se reducirá al mínimo, únicamente para tramitación de incapacidad temporal o reactivación de recetas electrónicas.

Del mismo modo se ha acordado anular todas las consultas de seguimiento de pacientes crónicos estables y el aplazamiento de las consultas programadas derivadas del programa de salud infantil y del adolescente. En cuanto a la atención domiciliaria, en previsión de que la demanda vaya en aumento debido a que se espera que el número de pacientes en aislamiento domiciliario también crezca exponencialmente, se valorará la posibilidad de que un médico de cada centro de salud se dedique en exclusiva a atender a estos enfermos. Aunque esto dependerá del volumen que experimente cada ambulatorio.

Se han suprimido asimismo todas las sesiones clínicas y de formación continuada del personal sanitario. Tampoco se van a desarrollar, hasta nueva fecha, clases de preparación al parto ni actividades preventivas que pueden esperar, como por ejemplo la realización de una citología en una mujer sana. En el Centro de Drogodependencia de Extremadura (Cedex) se suspenderán las actividades grupales y solo se mantendrán los tratamientos activos de deshabituación de metadona. En fisioterapia tampoco se atenderá a pacientes cuyo retraso en la asistencia no suponga un empeoramiento funcional.

También habrá limitaciones, en la medida de lo posible, en la atención de Psiquiatría. Así primará la atención por videoconferencia y se atenderán solo las primeras consultas preferentes, y aquellas primeras ordinarias en las que el paciente se niega a una consulta telefónica, los cuadros en crisis, necesitados de supervisión regular o con problemas de adherencia, ajustes farmacológicos o pacientes que experimenten riesgo de suicidio. En cuanto a pruebas diagnósticas solo se mantienen las de carácter urgente y se suspende el cribado de cáncer de mama y de colon.