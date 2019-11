"Si no eres mía, te mato": Madrid usa los semáforos para combatir la violencia machista

El Ayuntamiento busca la implicación contra la violencia machista con una campaña que lanza este lunes en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género, ha informado el Consistorio en un comunicado.

"Si no eres mía... te mato" es la frase con la que termina el cartel, usando el código de colores de los semáforos, con el que se busca advertir a los ciudadanos sobre las señales que indican situaciones de violencia sin necesidad de que exista una agresión física.

"Te quiero, eres siempre lo que siempre he buscado. Eres única, no cambiaría ni una sola partícula de ti", recoge la cartelería, en color verde. Las alarmas empiezan a saltar, con color ámbar, con las frases "no hay un momento en que no piense en ti, ni en dónde estás. No te vayas nunca, te quiero siempre a mi lado". La luz roja se enciende con "eres todo para mí, eres solo para mí. Nunca olvides que eres mía, me perteneces y si no eres mía... Te mato".

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

El 25 de noviembre tendrá lugar un acto institucional en el que está prevista la participación de la vicealcaldesa Begoña Villacís, del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, de representantes de los grupos municipales y del Consejo de la Mujer. En el acto se proyectará un vídeo sobre el mural 'Mujeres árbol', inaugurado en julio en la céntrica calle Sierpes y realizado por supervivientes de violencia de género.

El equipo de gobierno presentó también a mediados de junio una propuesta con quince medidas para combatir la violencia contra las mujeres que se entregó a todos los grupos municipales para su consideración y para que añadieran sus propuestas. El objetivo es unir a la ciudadanía madrileña a través de un acuerdo político lo más amplio posible en torno a medidas concretas que avancen en la erradicación de la violencia y mejoren la atención a las víctimas. Vox no ha querido participar.