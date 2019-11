Siete de cada 10 conductores no saben cambiar una rueda

El 70% de los conductores no mira la presión de los neumáticos de manera habitual, además de no saber cambiar las ruedas y desconocen si llevan rueda de repuesto o kit de reparación. Además, el 60% de los conductores no sabe reaccionar ante situaciones imprevistas en la conducción, mientras que el 90% nunca ha leído el manual de su coche, según un estudio de la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial (Formaster).

Las razones que aluden los conductores es que nunca se han visto involucrados en ellos y, por extensión, tampoco se han planteado cuál sería la forma correcta de actuación.

Debido a este desconocimiento, Formaster destaca la "gran utilidad" de repasar contenidos y conocimientos relacionados con la seguridad vial que parecen haber olvidado y que, finalmente, podrían repercutir en el descenso de los datos de siniestralidad vial.

La asociación señala que algunas de las situaciones más comunes en las que los conductores no saben responder son, por ejemplo, dónde parar ante una avería o cómo solucionar problemas con los neumáticos.

Formaster afirma que, aunque los conductores conocen que tienen que poner los triángulos de peligro, no saben hacerlo; y recuerda que un "alto porcentaje" de atropellos en carretera se producen por salir incorrectamente del vehículo debido a una avería, o por estar tras una emergencia en la calzada.

SIN CADENAS NI FUNDAS

Asimismo, el 70% de los conductores no mira la presión de los neumáticos de manera habitual, además de no saber cambiar las ruedas y desconocer si llevan rueda de repuesto o kit de reparación. Por otro lado, el 85% de los conductores va sin cadenas o fundas para las ruedas de nieve durante sus traslados en invierno.

Otro punto que señala Formaster es la incógnita de cuándo deben encenderse las luces de cruce o de corto alcance o las luces de niebla. El conductor no recuerda cuando encender las luces de cruce en condiciones atmosféricas como lluvia intensa o ante bancos de niebla, humo o polvo. También desconocen que las luces de niebla traseras son obligatorias cuando la lluvia, la niebla, nieve o el humo es intenso o espeso.

Reaccionar ante un obstáculo en la carretera es otra de las asignaturas pendientes para los conductores, ya que nunca se debe dar un "volantazo" en caso de la aparición de un objeto o animal en la vía, puesto que provocaría la salida del vehículo de la carretera y las consecuencias podrían ser mucho más graves.

Cuando es un animal lo que se cruza en la vía y es imposible no atropellarlo hay que reducir al máximo la velocidad frenando y que el choque se realice por el centro del vehículo para minimizar los daños del golpe.