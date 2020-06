Simón propone destinar parte de la venta de sus camisetas a oenegés

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido que se done a oenegés un porcentaje del dinero que se recaude con la venta de artículos con su imagen, y ha reconocido sentirse halagado con que «la gente» se preocupe por él.

Así lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa en la que ha anunciado, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, las comunidades que cambiarán de fase el próximo lunes, en la que ha dicho que aunque no tiene redes sociales, «no vivo fuera del mundo y, quiera o no, me llega todo», en alusión a la repercusión de su persona durante la pandemia.

«Sé que hay camisetas, bolsas de playa y algunas cosas más, y estoy encantado con que la gente que lo necesite aproveche mi imagen para establecer un negocio», ha comentado el experto. Pero ha sugerido que le gustaría que «ya que imagen esta ahí, se pudiera dar un pequeño porcentaje de esos beneficios para oenegés», antes de apostillar, «si les viene bien» a las personas que las venden.

Ha reconocido que le parece un halago que la gente se preocupe por él y «en muchos casos con muchísimo cariño», lo que, ha dicho que agradece, y ha revelado que ha recibido cientos de cartas que contestará «cuando tenga un poquito de tiempo».

Ha admitido, no obstante, que «la fama» le dificulta andar por la calle con la tranquilidad de antes, aunque ha insistido en que está encantado con la situación.