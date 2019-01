La solidaridad desborda a la oenegé Proactiva Open Arms

Hace apenas una semana que el barco de la organización humanitaria Proactiva Open Arms atracó en Algeciras con 304 migrantes a bordo que habían sido rescatados la semana anterior frente a las costas de Libia, pero ayer la oenegé ya tenía preparada su próxima salida.

Este lunes, el barco de la organización zarpará de nuevo desde el puerto de Barcelona para continuar con sus tareas de rescate. Las misiones que emprenden no serían posibles sin la solidaridad de los ciudadanos, y una vez más, han conseguido un apabullante apoyo a través de sus redes sociales.

Tras haber efectuado un llamamiento vía Twitter a personas que quisieran donar mantas, apenas 24 horas después, la oenegé anunció en Twitter que han triplicado la cifra de recursos que necesitaban para poder empezar a trabajar en 2019.

«Necesitabamos reunir unas 1.000 mantas, y en poco más de un día hemos conseguido más de 3.000», explicó Laura Lanuza, de la oenegé. Las mantas para este tipo de organizaciones son un recurso básico, pues a cada persona que salvan le entregan una, ya sean niños o adultos, y se suelen requerir aproximadamente unas 400 por misión.

A pesar de haber superado con creces la expectativa de donaciones que habían propuesto, el punto de recogida se mantendrá hasta este lunes a las 14h, aunque han avisado en las redes que por el momento no necesitan más. «Con la cantidad de mantas que hemos recogido tenemos para muchas misiones, pero el punto de recogida estará ahí hasta el lunes», aseguró Lanuza. «¡Hemos triplicado objetivo en menos de 24 horas! Si todavía no has traído las mantas, las puedes guardar para una próxima ocasión. Y puedes seguir ayudándonos con vuestra difusión y donaciones. ¡Estamos muy orgullosos de la enorme solidaridad ciudadanía! ¡Gracias!», celebró la fundación en un apunte en Twitter en el que agradeció la colaboración ciudadana. La oenegé indicó además que quienes todavía no han donado mantas y deseen hacerlo, pueden seguir colaborando con difusión y aportaciones. Open Arms ha habilitado tres puntos de recogida de mantas entre Barcelona y Badalona.