La solidaridad de una familia en Villanueva con destino a Madrid

En este contexto de crisis sanitaria por el covid-19 cabe destacar la iniciativa solidaria de una familia de Villanueva de la Serena. Antonio Pérez, Ismael Perez Torres, Vero Pinho López Moreira y Eva Moruno son los protagonistas.

Hace más o menos una semana, esta familia se hizo la pregunta: ¿cómo colaborar en esta situación del covid-19?. Un miembro de esta familia dijo: "¿por qué no hacemos mascarillas y las mandamos a la sanidad pública?”.

Miembros de la familia elaborando las máscaras / R. HABA

Se pusieron manos a la obra. Para conseguir el material (telas, gomas, etc) llamaron a distintas mercerías, pero se encontraron con algo muy “extraño”, en una de estas mercerías les advirtieron de que al parecer la Consejería de Sanidad indicaba que las mascarillas caseras no protegen, no están homologadas, etc. “Pero dijimos que antes de nada.... algo protegerán”.

Decidieron hacer caso omiso de estas palabras y se pusieron a colaborar con los más necesitados.

Manos a la obra y consiguieron ya todo el material, (telas, goma, entretela, transporte, envío, maquina, todo de sus bolsillos) los contactos para enviar las mascarillas donde haga falta y al final el destino final ha sido el hospital de campaña de Ifema en Madrid.

“Las mascarillas ya están en su destino y nos alegramos que algunos colectivos de la zona de Villanueva esta semana hayan retomado hacer estas mascarillas”, señalan.

Tanda de mascarillas / R. HABA