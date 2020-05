Solo el 5% de los españoles tienen anticuerpos contra el coronavirus

Únicamente el 5% de los españoles (unos dos millones de ciudadanos) han desarrollado anticuerpos contra el covid-19, es decir, son inmunes al virus o han estado en contacto con él. La prevalencia es muy similar en hombres y mujeres, y menor en bebés, niños y jóvenes. Además, permanece bastante estable en grupos de más edad. Y existe, con todo, una gran variabilidad geográfica en toda España: las zonas más golpeadas por el virus, como pueden ser la Comunidad de Madrid o Cataluña, tienen una prevalencia de covid-19 hasta cinco veces mayor que las otras.

Esto es lo que, a grandes rasgos, revelan las conclusiones preliminares de la primera fase del Estudio Nacional Sero-Epidemiológico (ENECovid19) puesto en marcha a finales de abril por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las comunidades autónomas, y presentadas este miércoles en rueda de prensa. Faltan dos fases más.

Este estudio, en el que se han tomado muestras de 60.983 personas (se prevé llegar a las 90.000 cuando finalice, dentro de unas seis semanas), aporta una "radiografía de la epidemia" en España, en palabras del Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y, además, "confirma las hipótesis" sobre las que el Ejecutivo ha ido trabajando y en las que se han fundamentado los planes de desescalada. Aviso a navegantes: en España, con solo un 5% de la población con anticuerpos contra el virus, no hay de momento "inmunidad de rebaño" (o inmunidad colectiva o de grupo, que se da cuando un número suficiente de personas están protegidas frente a una infección).

El Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha calificado este estudio de "muy, muy importante" y uno de los "más sólidos" que se han hecho hasta ahora en los países occidentales por el "grado de representabilidad" y el "número de pruebas hechas". "Este estudio marca un antes y un después en la ciencia española en la lucha contra la pandemia", ha señalado Duque. El objetivo final es "dimensionar" el número de personas contagiadas.

El "papel clave" de la primaria

La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, ha destacado que este estudio ha estado "sustentado" en la atención primaria y, en particular, en la enfermería de la misma, la cual ha jugado un "papel clave" en su desarrollo. En esta investgación han participado 1.416 centros de salud de toda España y más de 2.600 profesionales sanitarios. "Una parte de los análisis de los anticuerpos se han hecho en los laboratorios, no solo se han hecho tests rápidos. Y se ha hecho de manera descentralizada: hemos trabajado con 28 laboratorios de microbiología", ha explicado Yotti.

Además, según la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, la prevalencia del virus entre los profesionales sanitarios es del 5,3%, un 2,5% de los participantes que no presentaron ningún síntoma desarrollaron anticuerpos y, entre aquellos que sufrieron pérdida de olfato (la anosmia: un síntoma que se sospecha está relacionado con el coronavirus), la prevalencia del covid-19 es del 43%. El ENECovid19 también desvela que el 87% de los participantes que han tenido una PCR positiva presentan anticuerpos. En los posibles casos sospechosos, la prevalencia aumenta con el número de síntomas.

Población extranjera

En cuanto a la población extranjera, un 4% de los participantes en este macroestudio no son españoles. "No tenemos todavía analizada la prevalencia de anticuerpos por nacionalidad. Como en todos los estudios poblacionales, hay una dificultad a la hora de llegar a la población inmigrante que no tiene padrón", ha precisado Pollán.

Por comunidades autónomas, existe una marcada diversidad geográfica. Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias y Canarias presentan prevalencias inferiores al 2%, mientras Castilla-La Mancha y Madrid superan el 10%. En los mapas provinciales, destaca la agrupación central de provincias con prevalencias iguales o próximas al 10% en el entorno de Madrid. Por otra parte, el mapa de posibles casos sospechosos de covid-19 (personas con tres o más síntomas o con pérdida súbita del olfato) también muestra esa agregación central, con prevalencias próximas al 20%, aunque se observan también valores igualmente altos en algunas otras provincias.