El SOS de los autónomos

Los autónomos lo han conseguido. El Gobierno ha dado marcha atrás y da cobertura total a los trabajadores por cuenta propia. Se les autoriza a solicitar la prestación por desempleo de forma directa (de entre 660 y 950 euros de media, entre los que menos cotizan y los demás) y a prescindir del pago de las cuotas de autónomo de manera inmediata y sin trámites burocráticos (no habrá que darse de baja ni en Hacienda ni en la Seguridad Social).



«Todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma o con una caída de ingresos del 75 por ciento, tienen ya derecho a la prestación que aprobamos en el último Consejo de Ministros, independientemente de su condición». Así lo aseguró este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



Sus declaraciones –primero vía Twitter y más tarde en la web del ministerio– se producían después de que el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, criticara que el colectivo no podía acceder a esta prestación especial salvo que hiciera un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para sus trabajadores y cerrara el negocio. Unas horas después, Amor anunciaba la «buena noticia» de que el Gobierno había «flexibilizado» las condiciones de acceso y que corregiría «todas las lagunas» en el próximo Consejo de Ministros, por lo que invitaba a todos los autónomos a solicitar la prestación a través de sus mutuas, ya que bastaba con presentar «una declaración jurada».



Mirar por los pequeños



Pero, ¿qué opinan los afectados extremeños? Susi Canelada tiene una multitienda en la calle Antonio Silva de Cáceres. Sigue trabajando, aunque a menos nivel porque ha perdido gran parte de su clientela. «Mi hijo es taxista y está parado», indica. Considera que el gobierno «tiene que mirar un poquito más por los pequeños». «Y a la población le digo lo mismo, que cuando pase todo esto miren más por nosotros, por la pequeña empresa, que las grandes tienen más oportunidades».



Susi paga la Seguridad Social, el IBI, el alquiler, la luz, el agua… No puede contratar a nadie. De manera que solo en gastos fijos se le van «mil y pico de euros» todos los meses. «Vivo achuchada, día a día, mirando todo. Estoy aquí desde las siete de la mañana hasta las ocho o nueve de la noche, de lunes a sábado, un montón de horas por salir adelante».



La pequeña empresaria considera que la crisis no se ha gestionado bien. «La semana pasada la gente salió en tropel a comprar y lo único que hemos conseguido con eso es subir los precios y encarecer los productos».



Alejandra Manzano también es autónoma. Esta fisioterapeuta trabaja en su clínica ‘En Movimiento’, de la avenida de París, de Cáceres, que ha tenido que cerrar. «La situación la vivo igual que el resto de los autónomos, con mucha incertidumbre. Estábamos esperando las medidas del Gobierno, esperamos no encontrarnos desprotegidos. Se nos ha pedido solidaridad para que todos luchemos y nadie se acordó de nosotros, porque nos dejaban a los autónomos teniendo que pagar cuotas y con nuestros negocios cerrados».



Cerrada por responsabilidad



Alejandra cuenta que su clínica la cerró por responsabilidad individual. «Aquí el contacto es obligatorio, la distancia mínima no se puede mantener porque es imposible tratar a una persona a un metro y medio. Era un foco de contagio. ¿Qué hacemos? Pues cerrar por responsabilidad social. Llega final de mes, con ingreso cero, y pagando esa cuota, cuando a muchos otros trabajadores les aseguran el sueldo al cien por cien. No es que no ganemos, es que encima tenemos que seguir pagando. Es una situación muy gravosa para nosotros».

Alejandra Manzano, fisioterapeuta del centro ‘En Movimiento’.



Paga 300 euros de cuota de la Seguridad Social y, además, el alquiler, una tarifa que va desde los 400 a los 1.000 euros en Cáceres. «Todos los meses hay dificultades. Ahora, mucho más. Además el agua, la luz y todos los servicios que necesitas».



Para que les den ayudas necesitan cesar su actividad de forma temporal. «El problema viene en los autónomos que tengan a su cargo a más trabajadores. No pueden hacer una interrupción. La gente que dependa de una licencia administrativa, como los taxistas o las administraciones de lotería, tampoco pueden porque perderían esa licencia», aclara la fisioterapeuta. «Las peluquerías que tengan a gente contratada, por ejemplo, pueden hacer un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), pero tendrían que continuar pagando sus alquileres y su cuota», incide.



Según Alejandra, que espera un bebé, en estos momentos lo más importante es la salud. «Por ahora no me planteo otra cosa que la cuarentena. El jueves por la tarde tuve cita con la ginecóloga y desde entonces no salgo. Es lo que nos ha tocado».



El Colegio de Fisioterapeutas ya ha pedido tanto a la Junta de Extremadura como al Ministerio de Sanidad que decrete el cierre de todos los centros porque hay muchos tratamientos que no se pueden hacer con guantes, «porque perdemos sensibilidad». «No están haciendo caso», se lamenta.

La fisioterapeuta asegura que tratan a muchos pacientes con problemas respiratorios, mayores de edad, «personas que pertenecen a situaciones de riesgo».



A juicio de la empresaria, el tejido empresarial y autónomo en España es vital. «Si seguimos así y no se adoptan medidas de ayuda, la gente no va a tener para comer y se van a provocar situaciones muy complicadas. Hay personas que viven al día, ¿cómo lo hacen?», se pregunta.



‘Stop cuota autónomos’



Ismael Martín es autónomo desde hace dos años y tiene una empresa de reformas con su hermano. Quería que su voz se hiciera oír, de modo que el pasado lunes creó una cuenta en Twitter con el nombre ‘Stop cuota autónomos’ que en pocas horas registró más de 5.400 seguidores. El responsable de ‘Reforman’ dice que el colectivo está siendo poco escuchado. «Se está tratando de forma injusta a este sector. Somos más de tres millones de autónomos en todo el país y no tenemos ningún amparo».

Martín, de 28 años, consideraba que las medidas que hasta entonces había propuesto el Estado ya existen. «Esas condiciones ya las teníamos desde antes de la crisis. No nos valen. Lo que hay que hacer es suprimir la cuota de autónomos, porque si nuestros negocios cierran y no podemos abrir nuestras tiendas, será imposible hacer frente a esos pagos. Si no disponemos de ingresos estamos acabados», demandaba la pasada semana. Y añadía: «Como esto siga así, la gente se dará de baja. Y más si el gobierno no adopta las medidas pertinentes. Lamentablemente esa será la única opción. Si el último día de mes tenemos esa cuota, no la podremos aguantar».

Ismael Martín, creador de la cuenta de Twitter ‘Stop cuota autónomos’.

No se anda con rodeos: «Lo que pasa es que nos toman el pelo». Su cuenta de Twitter sigue sumando seguidores. «Estamos unidos, esto no para, cada vez tenemos más fuerza, más voz. Que la gente hable, que se dé cuenta de que nos ningunean».



Martín anima a la participación: «No vamos a quedarnos de brazos cruzados y la plataforma que usamos es Twitter porque es mucho más potente que Facebook o Instagram».



El empresario tiene que hacer frente a una cuota cercana a los 300 euros. La facturación de estos días será mínima e insuficiente para salvar el mes. «Estamos luchando por no tener pérdidas». Todos ellos siguen sumidos en la incertidumbre mientras crece el número de contagios y el coronavirus también infecta a unos negocios condenados a la quiebra.

‘Lanzar un SOS’ no es esta vez una frase hecha.