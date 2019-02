Había una vez en la Magna Grecia una ciudad llamada Síbaris. Fundada allá por el 700 a. C. y destruida por los crotoniatas tan solo doscientos años después. Se dice que sus habitantes eran gentes de gustos refinadísimos, dados al placer en todas sus naturas. La fertilidad de las tierras que cultivaban y los réditos del comercio que practicaban les permitieron, al menos a algunos de ellos, dormir sobre pétalos de rosa. Eso cuentan. Como cuentan que su mayor pasión era el arte ecuestre y ver a sus caballos bailar al son de las flautas.

A Sybarit, el restaurante emeritense, supongo que algo le emparentará con Síbaris. El nombre, al menos. Me lo habían recomendado y lo tenía en cartera. Vaya la verdad por delante, me ha sorprendido. Pensaba, por las buenas palabras de mis amigos y por los ecos clásicos de su nombre, que era otra cosa. Pero, aún así, la sorpresa ha sido agradable. Es un sitio de esos de ahora, decoración de estreno, las bombillas con los filamentos de pega, los hidráulicos de imitación, los corchos por doquier y las sillas desparejadas. O sea, presente rampante. Rabiosamente de hoy. ¿Mejor el marco que el lienzo? Gente joven. Parejitas. En la barra los parroquianos peinan canas y usan zapatos de ante con dos hebillas mientras beben fino. Gente bien, bien decorada. De las sillas cuelgan los precios (de las propias sillas). Todo de hoy. Mesas sin mantel; el detalle le da un toque, digamos… informal. Pero bien. El decorador, bien.

Agradezco el espacio entre mesas. Estos sitios de éxito, más números que letras, suelen apretar a los comensales por facturar una comanda más. Pero aquí se respira buen trato. La carta es un madero (cual los del propio Moisés). En el madero apenas caben cuatro mandamientos: los entrantes, las carnes, los pescados y la carta de vinos. Guisos no hay. España se divide en tres: la que guisa, la que asa y la que fríe. Al sur se fríe a manta, y Sybarit parece apuntarse al bombardeo. Lo de los vinos es llamativo, solo tienen seis y un vermut (casero); no hay piedad para los condenados. Si a usted le gusta elegir el vino, pida permiso para llevárselo de casa. Pero bien. Opté por una copa de Lecco, un ribera (del Duero) potabilísimo. No guisan,… pero rajan, pelan, parrillean y, por supuesto, fríen. La santa amistad que une a Rafael Angulo, letrero como yo en estas mismas páginas, no peligra. Rafa me tiene dicho que como no apriete para bien con los restaurantes emeritenses fingirá no conocerme. Estoy tranquilo; puedo decir que en Sybarit no se come mal. El tataki de atún se dejó comer a entera satisfacción. Por cierto, por el tataki, que en carta valía quince euros, me cobraron solo diez. Presentada la correspondiente reclamación, me contestaron que iba a ser mucho para mí solo y decidieron servirme de menos. ¿Tendré cuerpo de inapetente? El solomillo de vaca madura (sic), aunque lo pedí solo un punto más, vino como salido de una hecatombe nuclear, también. También se dejó comer. Espero que Rafa no tuerza el gesto si escribo que los postres me los cantaron, solo había tres, y el lingote de algo resultó ser un flan cuadrado. Pero casi bien.

En esto llegaron unos políticos. De derechas, por supuesto. Y un abogado. De Badajoz, por supuesto. Y bien. En Sybarit se come muy en la onda. No espere usted complicadas elaboraciones, allí se sirven platos sencillos muy del gusto del común de los mortales. Y un steak tartar que parecía de nota. Punto.

También cuentan que pobres huidos de Síbaris fundaron Crotona. Pasados los años, movidos por el odio al rico, les declararon la guerra. Los sibaritas acudieron galanamente montados en sus primorosos caballos danzantes. A los crotoniatas les bastó con tocar la flauta para descabalgar a sus muy ufanos enemigos. Y así parece ser que, según Estrabón, terminó este episodio de la sempiterna lucha de clases. No lo olviden, Sybarit, un buen sitio para comer, por un precio ajustado, al estilo que más se estila.