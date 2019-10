¿Te mudas? Cuidado dónde embalas tus pertenencias

Para cualquier persona, las mudanzas siempre representan un trabajo tedioso por todo el esfuerzo que representa, mover, guardar, embalar y trasladar las pertenencias de un lugar a otro.

Pero cuidado, restarle importancia a todo este proceso y no tomar las precauciones necesarias hará de la mudanza un verdadero trabajo imposible, especialmente, si el embalaje de las cosas se realiza en cajas de menor calidad que no garanticen su resguardo.

¿Cómo escoger una caja para la mudanza?

Aunque no lo parezca, la elección de las cajas de cartón que se usarán al momento de la mudanza es de vital importancia, si se quiere que todo llegue intacto a su nuevo destino.

Por lo general, se suelen usar cajas viejas que se encuentran en la casa o ir a supermercados o tiendas y pedir las que están en la basura, y no es de extrañarse que, en la mayoría de esos casos, al llenarlas con los artículos se rompen, no soportan el peso o se humedecen muy rápido.

Al escoger cajas para mudanzas se deben tener presente los siguientes aspectos:

Si es nueva

Las cajas viejas no sirven para este trabajo y lejos de ayudar, lo que pueden hacer es hacer que algún objeto de valor se rompa o deteriore.

Su tamaño

Las dimensiones pueden ser variadas, las hay de 12x12x5, 43x30x25, 50x15x15, entre otras. ¿Cuál escoger? Todo dependerá de lo que se vaya a guardar en el interior

Resistencia

En este punto también influye lo que se guarde. Existen cajas de grosor simple, medio, grueso, doble, doble extra y extra simple. Por ejemplo, donde se embale la ropa pueden ser cajas de grosor simple o medio, pero en aquellas donde irán artículos de cocina, necesitan ser más consistentes.

Seguridad

Se refiere a la forma en la que se cierran las cajas, si cuentan con solapas que se entrelazan, con un precinto o deben ser selladas con cinta adhesiva.

Evaluar estos elementos antes de hacerse con las cajas garantizará que todo esté protegido.

Tipos de cajas

La diversidad que existe en este sector es poco conocida y su variedad es tal que se pueden agrupar por el contenido que transportarán.

Quizás las más novedosas son las que simulan ser un armario portátil, aquí pueden ir perfectamente guardadas aquellas prendas delicadas del armario que no se pueden doblar con el resto. Las hay de diversas alturas, para guardar camisas, pantalones, faldas chaquetas, inclusive vestidos.

Para guardar zapatos también hay dos opciones. Una que sean las cajas individuales para cada par o una caja grande con divisiones en función de ahorrar espacio en la mudanza.

Las cajas especiales para guardar botellas son ideales para guardar las botellas de vino, porque vienen con protección a los lados, lo que evita que en el trayecto rocen o se lleguen a romper a causa de algún bache en la vía. Asimismo, para el traslado de vajillas, están son cajas reforzadas que dependiendo del tipo de vajilla que se guardará trae separadores para copas, platos, vasos, tazas.

En caso de tener alimentos de origen vegetal, como hortalizas, frutas, verduras existen cajas ideales para su traslado, porque no absorben ningún tipo de humedad y mantienen los productos frescos.

También las hay personalizadas, que ya vienen identificadas en el exterior con el nombre del artículo que se empaquetará allí. Así se hace más fácil todo el proceso de guardar y desembalar.

Consejos extras

Más allá de seleccionar una caja adecuada, hay algunos consejos extras que serán de utilidad para que la mudanza sea perfecta.

- El plástico burbuja no puede faltar, especialmente para reforzar la seguridad en las cajas donde se trasladarán objetos de vidrio o frágiles.

- Aunque las cajas tengan solapas para cerrarlas, nunca estará demás reforzar con cinta de embalaje para evitar inconvenientes.

- Es recomendable no dejar espacios vacíos en la caja, es decir, llenarla hasta su capacidad máxima, pero en el caso de que el contenido sea muy pesado y aun queden espacios, el mismo debe rellenarse con papel burbuja, papel o virutas de plástico.

- En el momento de montar las cajas en el camión de la mudanza, las cosas frágiles deben apilarse juntas, al igual que las pesadas.

- Si por algún motivo la caja llega a romperse durante el montaje o traslado, no es muy recomendable pegarla con cinta. Lo más aconsejable es sustituirla por una nueva.

- En caso de que las cajas no estén personalizadas, no se debe olvidar escribir por fuera su contenido con marcador. Esto hará más rápida la etapa de colocar las cosas en el nuevo hogar.

- Antes de comprar las cajas es necesario hacer un inventario de las cosas que se van a mudar para saber a ciencia cierta el número a necesitar. En este caso lo más recomendable es agrupar los objetos por categorías y de allí hacer el estimado.

- Y al final de todo el proceso de mudanza, en vez de arrojar las cajas a la basura, se recomienda que se reciclen o donen a organizaciones que puedan necesitarla.