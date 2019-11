La tecnología al servicio de la lucha contra la violencia de género

La innovación tecnológica es uno de los vectores del desarrollo económico de nuestras sociedades. Genera nuevas ideas, rediseña procesos, mejora la eficiencia y la eficacia, así como permite la emergencia de nuevos actores. En la era de la sociedad digital, ya no es tan importante el tamaño, como la rapidez, la agilidad y la conectividad para tener impacto, visibilidad o influencia. Una de las características de esta era posmoderna y tecnológica es el empoderamiento de la ciudadanía y de diferentes sectores de la comunidad.

El empoderamiento tecnológico genera empoderamiento social. Permite desarrollar nuevos activismos, movilizar a la ciudadanía por una causa, así como generar nuevos productos y servicios que promueven la búsqueda de soluciones enfocadas a los problemas de las personas en situaciones de vulnerabilidad. La innovación social constituye un valor añadido para las políticas públicas y genera un gran valor social. La tecnología con propósito es una realidad emergente y tiene un enorme potencial para contribuir a buscar soluciones a diversos problemas.

El emprendimiento tecnológico con fines sociales identifica un problema y desarrolla soluciones que puedan ser escalables y tener un impacto positivo, como por ejemplo creando plataformas web o apps accesibles y asequibles para diversos colectivos. Una de ellas es la lucha contra la violencia de género. Una lacra que sufren las mujeres a lo largo y ancho del planeta que requiere de acciones integrales y compromisos colectivos de toda la sociedad para erradicarlo. Según informes de la ONU, el 70% de las mujeres del mundo sufre algún tipo de violencia a lo largo de su vida y constituye una de las mayores lacras de nuestras sociedades. La violencia de género de combate en diferentes frentes: el educacional y formativo, el legislativo, y desde la prevención y protección de las víctimas. La tecnología también puede jugar un papel clave y existen diversas apps gratuitas y disponibles que vale la pena conocer y compartir.

Ese es el caso deTodas Unidas (@TodasUnidasApp), una app de las más completas y disponible tanto en español como en inglés que proporciona diversas herramientas para ayudar y apoyar a las víctimas de violencia de género. Entre sus funciones destaca el acceso rápido de llamada al teléfono 016, el teléfono contra la violencia de género que, mediante un widget, se puede colocar en la página principal del teléfono móvil para llamar de forma que no aparezca en el registro de llamadas. Su diseño está pensado tanto para el camuflaje de iconos, como por las pruebas de detección de conductas violentas o machistas.

Además de la protección y prevención, la sensibilización entre las nuevas generaciones es un elemento central de la lucha contra esta lacra. Pillada por ties otra app orientada a la sensibilización contra la violencia de género entre adolescentes, utilizando un lenguaje atractivo para los jóvenes como es el cómic.A través de las historias de dos jóvenes, Olivia y Martín, nos acerca a situaciones cotidianas para hacernos reflexionar y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres. Una interesante iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Secretaría de Estado de Igualdad y la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género.

En un momento en el que se produce un intenso debate en la sociedad española entorno a la expresión no es no,a raíz de agresiones sexuales a mujeres por las llamadas manadas, destaca igualmente la app No es no. Esta aplicación nos permite avisar con rapidez si nos encontramos en una situación de riesgo o si vemos a alguien en una situación similar. En tan solo un clic, se puede llamar al teléfono de emergencias 112 o al de atención ante la violencia género, 016. Su objetivo es prevenir agresiones y denunciar la violencia con un sencillo pero eficaz servicio de urgencias.

La lucha contra la violencia de género tiene que ganarse en el terreno de la educación y la sensibilización. Es por ello que es especialmente relevante centrarse en el público adolescente para aprender a construir y mantener relaciones de igualdad y respeto mutuo. Ese es el objetivo de la app Enrédate sin machismo que, a través de una gamificación, permite chequear nuestra relación de pareja y promover el análisis personal para prevenir la violencia de género.

La lucha contra la violencia de género es una prioridad y prevenirla una responsabilidad colectiva. Según datos oficiales de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a noviembre de 2019 se elevan a 51 las mujeres asesinadas por esta causa y a 1.027 desde el año 2003, momento en el que empezaron a contabilizarse oficialmente. La tecnología no puede solucionar por sí sola un problema social, aunque sí puede contribuir a ello.

Enrédate sin machismo forma parte de la categoría Igualdad de género de la appteca de apps4citizens, una plataforma que tiene por objetivo promover el uso de las aplicaciones como un instrumento tecnológico al servicio de la ciudadanía a través del compromiso social colectivo.