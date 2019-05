la televisión vasca prohíbe los anuncios de juegos

El consejo de Administración de EiTB, la radio y televisión pública del País Vasco, aprobó modificar las normas reguladoras de la emisión de publicidad con objeto de prohibir determinados tipos de anuncios tendentes a fomentar las actividades de juego. El objetivo es «proteger y salvaguardar, sobre todo, los derechos de las personas más vulnerables frente a los graves problemas de tipo adictivo que el juego y las apuestas pueden generar», señaló la directora general, Maite Iturbe. En adelante EiTB no admitirá en sus medios, radio televisión e internet, la emisión o inserción de ninguna actividad publicitaria y promocional relacionada con el juego, incluida la promoción corporativa de marcas o de eventos realizada por las empresas cuya actividad se centre en el juego. No obstante, quedan exluidas las loterías y apuestas reservadas del Estado, la de la ONCE y la de autopromoción.