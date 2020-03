Un terremoto de 5,3 grados causa al menos una muerte en Zagreb

Tres temblores de tierra con magnitudes de hasta 5,3 en la escala de Richter han sacudido este domingo Zagreb y sus alrededores, causando al menos la muerte de un niño y daños materiales. El menor, de 15 años, se encontraba en una vivienda cuyo techo se derrumbó y ha sido trasladado ya sin vida al hospital.

In the early morning hours, a strong earthquake shook #Zagreb #Croatia. My thoughts are with the people of Croatia. Stay strong 🇭🇷 pic.twitter.com/m0WrugnHwm