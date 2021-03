The Chairman, en Hong Kong, elegido el mejor restaurante de Asia

El restaurante cantonés The Chairman, en Hong Kong, ha sido elegido como el mejor de Asia en 2021, escalando al podio desde la segunda posición que ocupó el año pasado, según la lista Asia's 50 Best Restaurants anunciada este jueves. The Chairman, con el chef Kwok Keung Tung al mando, ha sido por segundo año consecutivo el mejor restaurante de China y es la primera vez que un restaurante chino se hace con el primer puesto de Asia. En la lista asiática le siguen Odette, del chef francés Julien Royer en Singapur -que ocupó el número 1 en 2020-; el japonés Den, en Tokio, en la tercera posición gracias a las creaciones de Zaiyu Hasegawa.

Cuarto es el tailandés Le Du, en Bangkok, del cocinero Thitid 'Ton' Tassanakajohn. La quinta posición también se queda en Bangkok, con la reapertura del restaurante Gaggan Anand del chef indio del mismo nombre, quien en 2019 tuvo que cerrar tras lograr la distinción de mejor restaurante de Asia cuatro años consecutivos entre 2015 y 2018.

En el sexto lugar está, también en Bangkok, Sühring, de los gemelos alemanes Thomas y Mathias Sühring; seguido de Floriège, en Tokio, del chef Hiroyasu Kawate; y Le Cime, en Osaka, con la fusión francesa-japonesa del chef Yusuke Takada, según la lista de estos premios que entrega cada año la organización 50 Best Restaurants.

Los dos últimos puestos del 'top 10' de los mejores restaurantes de Asia han sido para Narisawa" en Tokio, del chef Yoshihiro Narisawa, que también fusiona la tradición culinaria japonesa con lo más refinado de la gastronomía francesa; y Mingles, en Seúl, del coreano Mingoo Kang, pupilo de Martín Berasategui que funde en los fogones lo mejor de oriente y occidente.

Hong Kong, la ciudad asiática con más 'top 50'

Hong Kong es la ciudad asiática con más restaurantes entre los 50 mejores, con un total de 11; seguida de Singapur y Tokio, con 7, y Bangkok, con 6.

En el anuncio de los ganadores, que se hizo 'on line' por las restricciones impuestas por la pandemia, también se entregó el galardón a la mejor chef mujer del continente a la china Deaille Tam, que recientemente ha abierto su nuevo restaurante Obscura en Shanghai, que ocupa el puesto 35.

Chele González, el único español de la lista

La distinción Icono de Asia 2021 fue para la cocinera tailandesa Supinya Junsuta, de 76 años, famosa por las delicias de comida callejera que ofrece diariamente desde su pequeño local en Bangkok y que ya logró una estrella Michelin en 2018.

Además, Chele González -formado en los fogones de El Bulli, Arzak o Noma- ha sido el único español que ha colado su restaurante Gallery by Chele de Manila entre los 100 mejores de Asia, después de haber alcanzado en 2017 el puesto 35 con su anterior propuesta gastronómica Gallery Vask, también en la capital filipina.