TikTok elimina un vídeo de un suicidio de su plataforma

La popular aplicación de vídeos cortos TikTok ha anunciado que ha eliminado el vídeo de un suicidio que circulaba en su plataforma, y ha vetado las cuentas que intentan reproducir repetidamente ese mismo clip.

We're removing content & banning accounts that repeatedly try to upload clips, and we appreciate our community members who’ve reported content & warned others against watching, engaging, or sharing such videos on any platform out of respect for the individual & their loved ones.