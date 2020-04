Qué tipos de préstamos y créditos existen

A pesar de que la gran mayoría de personas solo piensan que existen los préstamos personales y las hipotecas, la verdad es que hay muchas opciones de financiación. Si te interesa encontrar el mejor préstamo según tus necesidades, este artículo te será de gran ayuda. Te vamos a mostrar los diferentes tipos de préstamos y seguro que te será mucho más sencillo encontrar lo que estás buscando.

¿Cuáles son los diferentes tipos de préstamos?

Préstamo al consumo: este tipo de financiación se usa principalmente para financiar la compra de diferentes bienes de consumo. Normalmente suelen ir dirigidos a la compra de un coche, electrodomésticos, coches… entre otras muchas cosas. Normalmente este tipo de préstamos están limitados al importe del valor que vamos a adquirir, es decir, no suelen ofrecer más dinero. Si por ejemplo el coche cuesta 10000 euros con todo incluido, el préstamo nos concederá como mucho esos 10.000 euros.

Préstamos de estudios: es un tipo de préstamo que se está haciendo muy popular en nuestro país, aunque es verdad que fuera de nuestras fronteras ya lo eran. El objetivo de estos préstamos es ofrecer al estudiante el dinero que necesita para completar sus estudios universitarios o de Master. Dentro de esta gama de préstamos podemos encontrarnos préstamos sencillos que cubren solo el importe de la matrícula o más completos, los cuales también cubren los gastos de mantenimiento, viajes… Lo importante es tener claro que es lo que necesitamos y elegir la financiación que nos interesa. Hay que recordar que este tipo de préstamos suelen venir acompañados de un aplazamiento o moratoria para comenzar a devolver el dinero. Es importante leer las condiciones para ver si el aplazamiento es total o solo de los intereses o capital. Esto ayuda a que el estudiante pueda realizar sus estudios y comenzar a devolver el préstamo cuando comienza a trabajar.

Préstamos personales: son los préstamos más conocidos y se usan principalmente para financiar necesidades concretas. Normalmente los préstamos personales no suelen ser de importes grandes y se suelen usar principalmente para pagar gastos imprevistos, viajes, bodas o reparaciones entre otras cosas. El importe y las condiciones dependerán directamente de la empresa o banco a través del cual solicites el dinero.

Préstamos sin nómina: es una opción realmente interesante para las personas que necesitan financiación pero no tienen una nómina que poner como aval para poder conseguir el dinero. Una de las mejores opciones para solicitar un préstamo es Prestamistas.es. En esa empresa no tendrás problemas a la hora de conseguir el dinero, las condiciones serán ventajosas y lo único que se te exigirá será un aval o propiedad inmobiliaria que cubra el importe del préstamo que vas a solicitar. Gracias a este tipo de financiación no hace falta tener nómina para conseguir liquidez con la cual hacer frente a gastos imprevistos.

Préstamos hipotecarios: es el medio de financiación que permite a una persona comprar una vivienda sin tener el dinero necesario para hacer frente que tiene el piso. La entidad bancaria ofrece el dinero a cambio de un aval. Normalmente el aval suele ser la vivienda que se ha adquirido, la nómina y en ocasiones también se suele exigir otro aval externo para que el banco pueda tener más seguridad a la hora de conceder el dinero.

Debido al alto valor de los préstamos, las hipotecas son a largo plazo, es decir, por regla general la vida útil de las hipotecas suele ser de 15 a 30 años. Todo dependerá del importe a devolver. Como siempre se recomienda, lo importante es coger una cuota mensual adecuada a la situación económica, lo cual hace que el dinero tenga que ser devuelto en un periodo mayor o menor de tiempo. Otra diferencia respecto a otros préstamos es que se puede solicitar en otras monedas, aunque ya no suele ser común solicitarlo en otras divisas.

Mini préstamos: son el medio de financiación que nos permite conseguir pequeñas cantidad de dinero de manera rápida o instantánea. Hay que tener en cuenta que las condiciones suelen ser pequeñas, es decir, casi todo el mundo puede acceder a este tipo de financiación. Hay que recordar que un mini préstamo ofrece pequeñas cantidades de dinero. Normalmente solo se permite solicitar hasta 300 euros a los nuevos clientes y si la devolución se ha realizado sin problemas, lo más común es que el importe sea superior. El dinero una vez concedido se ingresa en la cuenta bancaria. No hay que olvidar que el dinero se ingresa rápido y también tiene que ser devuelto rápido. Normalmente el dinero debe ser devuelto en un máximo de un mes y en ocasiones los intereses pueden ser bastante elevados. Antes de nada tendrás que comparar y fijarte muy bien en los intereses para evitar contratar un préstamo abusivo.

Préstamos para empresas: son los préstamos que van dirigidos a la financiación de las empresas. Este tipo de financiación se suele usar principalmente para financiar la producción de la empresa, invertir en activos, adquirir cosas para la expansión de la empresa o financiación de otros proyectos. Lo más común suele ser solicitar financiación a través de los préstamos, pero también se está poniendo de moda la financiación a través del crowdfunding. Como en otros medios de financiación, hay que tener en cuenta que hay préstamos para empresas a corto plazo para financiar cosas en concreto y préstamos a largo plazo para financiar las inversiones de equipos, instalaciones o activos. Dependiendo de las necesidades de la empresa, la financiación solicitada tendrá que ser una u otra.

Préstamos con ASNEF: es la línea de crédito que va dirigida a ofrecer financiación a las personas que están inscritas en un listado de morosidad y que en consecuencia no pueden conseguir dinero a través de los préstamos tradicionales. Estos préstamos ofrecen financiación independientemente de si el titular del préstamo está inscrito en ASNEF u otro listado de morosidad. Para poder acceder al dinero en ocasiones no hace falta la nómina, sino que con un aval inmobiliario suele ser más que suficiente. Por regla general, la gran mayoría de préstamos permite solicitar bastante dinero. El dinero máximo que se puede solicitar dependerá de manera directa del valor de la tasación de la propiedad inmobiliaria que se presente. Esto hace que cualquier persona pueda solicitar dinero, incluso si está en un listado como es ASNEF.

Ahora que ya conoces los diferentes tipos de préstamos, es el momento de que elijas la opción que mejor encaja con el fin que vas a dar al dinero. Recordando que siempre hay que comparar para quedarse con la financiación más competitiva.