Trabajadores más humanos

Los empleos que emergerán de la actual ola de automatización del trabajo tendrán un alto componente humano. Las tareas que requieren una reflexión compleja y se basan en habilidades sociales, emocionales y estéticas, no las podrán llevar a cabo robots o inteligencias artificiales. Por esta razón, estas capacidades complementarias a las que tienen las máquinas serán las ganadoras en el mercado laboral del futuro.

Esta es, en esencia, la predicción formulada ayer por los expertos reunidos en Barcelona en el debate El futuro del trabajo en la era digital, organizado por BBVA, Open Mind y El Periódico.

"No deberíamos hablar de la carrera del hombre frente a la máquina, sino de la carrera del hombre con la máquina", dijo Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico BBVA y profesor de Economía en la Universidad de Valencia. "Se trata de potenciar las habilidades complementarias a la tecnología", precisó.

"Las capacidades más valiosas son la inteligencia emocional, la compasión, la capacidad de escuchar, el liderazgo, y la habilidad para ser inclusivos y co-crear", afirmó Alison Maitland, periodista autora del libro Future work.

Empleos al alza

Maitland observó que entre los empleos al alza hay diversos que ponen su foco en la relación con las personas: servicios al consumidor, gestión de redes sociales, formación etcétera. Por ejemplo, para convencer a los consumidores a comprar en una tienda física en lugar que en internet, se buscan personas capaces de diseñar "experiencias humanas" en los espacios.

"Es cierto que también se buscan tecnólogos expertos en datos, inteligencia artificial, robótica, comercio online o blockchain el programa detrás de las monetas digitales, sin embargo probablemente en una década se necesitarán tecnólogos expertos en otros campos", dijo Maitland.

Doménech y Maitland coincidieron en que la vida cotidiana de los trabajadores va a cambiar mucho. "Las empresas ya buscan a trabajadores de cualquier sitio del mundo. Hay una parte creciente de freelance y trabajadores ocasionales e independientes", observó Maitland.

"Imagina una organización sin jerarquía, en la cual puedes decidir cuando y donde trabajar, que quiere que seas lo que eres, no lo que la cultura corporativa dicta, que valora tu creatividad y te compensa por tus ideas exitosas", dijo Maitland, describiendo el caso de ConsenSys, una especie de incubadora de start-ups de Nueva York que según la experta podría ser un modelo para la empresa del futuro.

Aprender a aprender

Maitland y Doménech llamaron a políticas educativas que ayuden a las personas a "aprender a aprender", ya que la rotación de empleos va a ser la norma. "Resiliencia, iniciativa, y pensamiento crítico van a ser cruciales", sentenció Maitland. "La red de contactos con organizaciones, sectores y países distintos a aquellos donde uno se encuentra va a ser fundamental porque algunos de estos contactos se convertirán en muy importantes a medida que el mercado cambie", añadió.

"Cuando viviremos 100 años, no tendrá sentido repartir la vida en tres fases: me educo, trabajo y descanso. No sólo la formación será algo continuo durante el trabajo. Sino también será interesante tener descansos en medio de la carrera", aventuró Doménech. "Tendremos pausas para rejuvenecer y aprender", concluyó Maitland.