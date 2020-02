La tripulación del 'Diamond Princess' despide al barco bailando antes de ser desinfectado por el coronavirus |Vídeo

La pesadilla para los 2.666 pasajeros y 1.105 tripulantes del crucero 'Diamond Princess' ha terminado tras un confinamiento de 17 días. Hasta este lunes, 634 personas, entre cruceristas y tripulantes, han sido contagiados por coronavirus y se han contabilizado tres muertos.

El 3 de febrero un turista dio positivo en coronavirus. El hombre había bajado del barco el día 1 en Hong Kong. A partir de ese momento, Japón denegó el permiso al 'Diamond Princess' para que desembarcase el pasaje y el crucero quedó atracado en el puerto de Yokohama y se le impuso la cuarentena. Siga la última hora del coronavirus, en directo.

La masiva cuarentena del crucero ha sido escrutada como una prueba para hipotéticos casos futuros. El veredicto es un fracaso rotundo: el elevado número de infectados lo convierten en el mayor foco fuera de Hubei.

TRES MUERTOS EN EL 'DIAMOND PRINCESS'

El pasado domingo día 23, el Ministerio de Sanidad japonés confirmó la muerte de un tercer pasajero del crucero 'Diamond Princess'. Se trata de un hombre de 80 años y se ha señalado que falleció por neumonía tras ser evacuado a un hospital, pero no ha confirmado si estaba contagiado por el coronavirus.

Otros dos pasajeros, un hombre y una mujer también de más de 80 años fallecieron el pasado jueves. Ambos estuvieron en el crucero 'Diamond Princess'.

LA TRIPULACIÓN NO PIERDE EL ÁNIMO

Evacuado el barco, varios miembros de la tripulación han grabado un vídeo para celebrar el final del aislamiento. Los empleados han elegido el tema 'Tala' de la cantante filipina Sarah Gerome y lo bailan en una de las cubiertas y en las cocinas del barco. Mae Fantillo, una miembro de la tripulación, ha publicado el vídeo.

Fantillo ya publicó la semana pasada otro vídeo de varios cocineros bailando la canción 'Yummy' de Justin Bieber para que "nuestra familia y amigos sepan que estamos bien pese a la crisis a la que nos estamos enfrentando en el 'Diamond Princess'", escribió.

La tripulación se despide así del barco que ahora será sometido a una desinfección profunda para permanecer después varado en un dique seco antes de volver a navegar. La feha se prevé para el 29 de abril coincidiendo con las celebraciones anuales de la Semana Dorada en Japón.

Finally Guys ! This is it! Coming Home Soon ! We Still Stand Together As One ! #GalleyTeam #DiamondPrincess https://t.co/Vca6muNvHZ