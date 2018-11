'Trumpy Bear', el oso de peluche con parecido a Trump que arrasa en internet

Twitter se ha vuelto loco con el osito de peluche 'Trumpy Bear'. El juguete, creado a semejanza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva peluca, traje y una bandera estadounidense a modo de mantita.

El peluche, que puede adquirise en tiendas o en la web del osito, tiene un precio de cerca de 40 dólares y ha causado un gran revuelo en internet. El anuncio del juguete, que fue reproducido esta semana en la cadena FOX, se ha ganado ya la categoría de viral tras generar miles de mensajes de Twitter que lo alaban y critican.

I can't believe this commercial that just ran on Fox News is for real pic.twitter.com/gGInt8BKhp — Aaron Rupar (@atrupar) 12 de noviembre de 2018

"Muestra tu patriotismo y muestra orgulloso a tu osito en la fiesta nacional", dice el anuncio. las imágenes todas ellas dignas de los mejores anuncios de teletienda, retratan al juguete en las situaciones más inverosímiles que se puedan imaginar. Con un exmarine en una Harley, acompañando a un golfista...

"Este osito me acompaña cuando juego y ha devuelto la grandeza a mi golf", traducimos del anuncio en cuya versión original dice "he made my golf great again", emulando el eslógan del republicano "make America great again". "Péinalo y siéntalo en su sillón favorito", se escucha mietras una mujer pasa un cepillo por la melena del Trumpy Bear. "Hasta los más duros se enamorarán de este peluche", termina.