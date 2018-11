La UE critica la baja inversión de España contra las riadas

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un informe referente a la directiva de la UE sobre inundaciones en el que subraya que España presenta «insuficientes fuentes de financiación» y un «acceso desigual de las cuencas hidrográficas a fondos europeos». Los expertos advierten de que el fenómeno de las inundaciones irá en aumento como consecuencia del cambio climático y señalan que las zonas costeras del Mediterráneo tienen mayor riesgo de sufrir las consecuencias.

La UE aprobó en el 2007 la directiva en respuesta al aumento de las incidencias provocadas por inundaciones. Ahora, el Tribunal ha constatado que, en general, tiene efectos positivos, pero que la asignación de fondos presenta insuficiencias. El caso de España no es una excepción: «Hay una identificación insuficiente de los importes necesarios y de las correspondientes fuentes de financiación», señala el documento, estableciendo que no está claro el presupuesto para 15 medidas de los planes de gestión del riesgo. La Comisión Europea ya pidió en julio a España que cumpliera con los requisitos de la directiva por ser, junto a Grecia, el único Estado miembro que no había finalizado y publicado sus planes de gestión del riesgo de inundación, que tenían que haber sido notificados a la Comisión en marzo del 2016. Este aviso había sido precedido por una carta de emplazamiento enviada en marzo a las autoridades españolas en la que se indicaba que faltaban los planes correspondientes a las siete demarcaciones hidrográficas de las Canarias. Tras la última advertencia este verano, España tenía dos meses para responder y, de no contestar, la institución podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque de momento no lo ha hecho.

EVALUACIÓN DE ESPAÑA / El Tribunal realizó visitas de auditoría en cuencas hidrográficas de ocho estados miembros, entre los cuales se encontraba España. Una de las principales deficiencias que observó el Tribunal en nuestro país fue el acceso desigual a la financiación de la UE: «Las medidas contra las inundaciones de una cuenca hidrográfica no eran admisibles para la cofinanciación del FEDER pero tampoco habían conseguido financiación nacional», indica el informe, «por el contrario, en la otra cuenca hidrográfica visitada, el programa operativo del FEDER financió el 15 % del plan de gestión del riesgo de inundación».