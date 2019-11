El Vaticano convoca a los gigantes de internet

El Vaticano ha convocado a los gigantes de internet, como Facebook, Google o Amazon, a un foro para debatir, desde mañana jueves, iniciativas efectivas para la protección de los menores en el mundo digital.

La conferencia de dos días, presentada ayer por la Santa Sede y organizada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, dará comienzo el 14 de noviembre con una audiencia con el papa Francisco en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Bajo el lema From concept to action (Del concepto a la acción), el encuentro no pretende solo analizar los riesgos que afrontan los menores en internet, sino también «proponer y apoyar iniciativas y medidas concretas» que se expondrán en un declaración final. Para ello se darán cita ochenta representantes de organizaciones, oenegés, compañías tecnológicas, etc.