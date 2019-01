El Vaticano crea un equipo de atletismo con curas, monjas y guardias suizos

El Vaticano considera el deporte como instrumento de diálogo, paz y solidaridad. Bajo esa premisa, ha anunciado este jueves el lanzamiento de un equipo oficial, los Vatican Athletics, con el objetivo de competir en competiciones internacionales como parte de un acuerdo firmado con el Comité Olímpico Italiano. Unos 60 corredores de la Santa Sede (guardias suizos, sacerdotes, monjas, farmacéuticos e incluso un profesor de 62 años que trabaja en la Biblioteca Apostólica del Vaticano) son los primeros miembros acreditados. Han sido presentados este jueves

La idea es que puedan competir a nivel internacional, incluso en los Juegos Mediterráneos.

La farmacéutica y corredora del Vaticano Michela Ciprietti ha asegurado en una conferencia de prensa del Vaticano que el objetivo del equipo no es exclusivamente competitivo, sino más bien "promover la cultura y el funcionamiento y lanzar el mensaje de solidaridad y la lucha contra el racismo y la violencia de todo tipo".

Muchos de los deportistas integrados en el nuevo equipo no se perdieron el acto con el que se dio el pistoletazo de salida de manera pública. Y acudieron todos uniformados de azul marino con las llaves cruzadas de la Santa Sede bien visibles.

Entre los deportistas, mujeres como Marie Theo, que ha posado con el uniforme del equipo para la cámara del corresponsal en Roma del periódico católico 'The Tablet', que ha compartido la imagen en Twitter.

Dominican Sister Marie Theo, a member of the first ever Vatican Athletics team which held its launch this morning. pic.twitter.com/b7cvpKyxJN