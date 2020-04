Ventajas de comprar un coche kilómetro 0

Cada vez son más las personas que optan por sustituir sus viejos vehículos por Coches km 0, ya que se trata de una alternativa muy interesante que nos ofrece grandes ventajas respecto a la compra de vehículos nuevos y vehículos de ocasión. Es por ello que hemos preparado una relación con todas las ventajas que tiene comprar un coche kilómetro 0, de manera que vayáis sobre seguro y toméis la decisión más acertada.



Comprar un coche kilómetro 0 implica estrenar vehículo

Lo primero que hay que tener muy claro es que comprar un coche implica que vamos a estrenar un vehículo.

Recuerda que los vehículos kilómetro 0 generalmente han sido matriculados por los concesionarios con el objetivo de cubrir sus márgenes de venta, lo que significa que son coches que están completamente nuevos y apenas tienen kilómetros más que los que se le hayan hecho moviéndolos en el concesionario y poco más, por lo que rara vez alcanzarán los 100 kilómetros.

Te preguntarás entonces por qué no se venden como vehículos nuevos.

Muy sencillo, para que entren dentro de las ventas del concesionario, tienen que ser matriculados, con lo cual, ya no se pueden vender legalmente como coches nuevos.

De hecho, cuando entres en ellos, observarás que todavía huelen a nuevo, por lo que en este sentido no vas a notar diferencia respecto a comprar un coche nuevo.



Lo podrás conducir mucho antes, sin largas esperas

Otra de las ventajas importantes es el hecho de que, cuando compras un coche nuevo, lo habitual es que tengas que esperar a que se realicen los trámites de matriculación y cambio de nombre, y si no tienen disponible el modelo que has elegido, también deberás esperar a que lo envíen.

Esto puede tardar desde unas semanas, incluso meses, lo cual muchas veces resulta incómodo o incluso nos perjudica si lo necesitamos en ese mismo momento.

En el caso de los vehículos kilómetro 0, esto no nos preocupa, ya que el vehículo ya se encuentra en el concesionario y está matriculado, por lo que solo hay que cambiarlo de nombre.



Es fácil comprar un coche km 0 que encaje con lo que buscas

El mercado de coches kilómetro 0 es verdaderamente amplio.

De hecho, cada vez son más fabricantes los que ofrecen un stock muy amplio de vehículos, lo que significa que no solo podemos elegir entre marcas, sino también entre un amplio abanico de modelos y motorizaciones, con todo tipo de extras y equipamiento. Gracias a ello, resulta muy fácil poder encontrar un vehículo que cumpla con exactitud con lo que necesitas.



Un precio muy equilibrado y con fantásticos descuentos

Y por supuesto, una de las ventajas más populares que tienen los coches kilómetro 0 es el hecho de que su precio es muy inferior al del coche nuevo.

Es decir, estás comprando un coche con menos de 100 km, que huele a nuevo y está impecable, pero por varios miles de euros menos de lo que cuesta sacarlo del concesionario.

Esto se debe no solo a la depreciación de los vehículos a partir de la matriculación, sino también al hecho de que los concesionarios hacen ofertas muy jugosas, ya que les interesa quitárselos de encima lo antes posible, con lo cual habrás amortiguado económicamente una buena parte del valor del vehículo, precisamente en ese primer año, que es cuando más lo pierde.



Tal y como podéis comprobar, comprar un coche kilómetro 0 solo tiene ventajas con respecto a los vehículos nuevos y de segunda mano, ya que nos permite ahorrar una gran cantidad de dinero, evitaremos las esperas habituales, estrenaremos coche nuevo y con una sencilla búsqueda encontraremos el modelo exacto que hemos estado buscando.