Una víctima mortal al hundirse una vivienda cerca de la explosión de Tarragona

Una persona ha fallecido por el derrumbe de una casa cercana al lugar donde se ha producido la detonación. La vivienda se ha hundido en Torreforta, cerca del polígono, y se investiga si el inmueble ha cedido a causa de la explosión.

Fuentes sindicales de IQOXE aseguran que el incendio en la planta química no se puede apagar y que, hasta que no se queme todo el óxido polipropileno que se ha incendiado, no se extiguirán las llamas.