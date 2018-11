Las víctimas de tráfico acusan a los partidos de "devaluar" la reforma penal

Las víctimas más vulnerables de los accidentes de tráfico, en especial los colectivos ciclistas, lograron en septiembre del año pasado que el Congreso aceptara por unanimidad promover el endurecimiento del Código Penal en los accidentes de tráfico. Pero un año y dos meses después, el texto final pactado por los grupos parlamentarios ha “decepcionado” a sus impulsores, que se sienten “engañados” por la mayoría de sus señorías al haber “devaluado” su propuesta hasta convertirla prácticamente en “ineficaz”.

La reforma debe ser aprobada este martes por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Los colectivos pugnan porque se produzca una rectificación de última hora, aunque lo ven díficil. “Las presiones de las compañías aseguradoras y el Ministerio de Justicia han hecho mella en algunos partidos y el margen de mejora es escaso. Espero que lo paguen en las elecciones y así lo denunciaremos en su día”, se explaya Francisco Canes, presidente de la asociación de víctimas de accidentes DIA.

LA ESPERANZA DE CIUDADANOS



El secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), Alfonso Triviño, el jurista que ha liderado las negociaciones con los partidos, cree que la única posibilidad de revertir la situación es que Irene Rivera, la diputada de Ciudadanos que siempre les ha “apoyado” fuerce votaciones que arrastren al PP, porque “los socialistas han cambiado de criterio por presiones del Ministerio de Justicia”. Rivera es piloto de helicópteros de la DGT y desde el primer día se ha mostrado muy sensibilizada por la protección a las víctimas, que ella a conocido en su día a día.

El icono de esta lucha, Anna González, la viuda del ciclista Óscar, que consiguió presentar más de 200.000 firmas en apoyo de la campaña #PorUnaLeyJusta, ha lamentado en redes sociales el corto alcance del endurecimiento penal. “Lo mire por donde lo mire, no hay por donde cogerlo” decía la pasada semana. Otro día criticaba cómo los partidos habían pugnado por la paternidad de la iniciativa en un momento “patético” de un debate sobre seguridad vial.

- Fui yo

- No, fui yo

- Qué no! Qué fui yo!

- Os equivocáis, fui yo.

- ¿Tú? 🤣, fui yo”



Yo, yo, yo, yo... 🤯



No se trata de quién hizo o quién no hizo. Ya está hecho... y hace más de un año, por cierto...



”Desatásquense” y pónganse de acuerdo #PorUnaLeyJusta, #vadepersonas pic.twitter.com/HKFa2517lW