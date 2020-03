La violencia machista se cobra en Córdoba la víctima número 14 en lo que va de año

España registró ayer un nuevo asesinato machista, el 14º en lo que va de año. Un hombre de 69 años asesinó a su mujer, Concepción F., de 65, y posteriormente intentó suicidarse en su domicilio familiar en Posadas (Córdoba). Al cierre de esta edición, el agresor se encontraba herido en estado grave en el Hospital Universitario Reina Sofía de la capital cordobesa.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron que el asesinato se produjo antes del mediodía en la barriada Virgen de la Salud de Posadas. Al parecer, Concepción acudió hasta el que hace unas semanas había sido el hogar conyugal para llevarse algunas de sus pertenencias después de iniciar los trámites de divorcio. Iba acompañada de unas amigas, pero el agresor, F. T., no las dejó acceder al interior, lo que levantó sus sospechas. Una vez dentro de la vivienda, el hombre agredió a su expareja con un arma blanca y le causó la muerte casi en el acto. A continuación, F. T., que tenía vinculación con la caza y disponía de armas, intentó acabar con su propia vida con un arma de fuego. No había denuncias. J. c.