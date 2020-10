Vox solicita medidas cautelarísimas contra las restricciones en Madrid

Vox ya ha registrado su petición de medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para frenar las restricciones que entraron en vigor el pasado viernes en 10 ciudades de la Comunidad de Madrid -entre ellas la capital-. La encargada de presentar la solicitud ha sido la líder ultra en la comunidad, Rocío Monasterio, que ha cargado contra las medidas ordenadas por el Ministerio de Sanidad.

Al presentar este recurso, el partido ultra ha activado la vía reservada para situaciones de especial urgencia. Así, en las próximas 48 horas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se deberá pronunciar sobre las restricciones impuestos en la Comunidad de Madrid por el Ministerio de Sanidad sin escuchar a las partes implicadas. En el caso de que considere que es necesario adoptar medidas cautelarísimas, las restricciones quedarían suspendidas hasta escuchar a ambas partes.

Monasterio ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es"defender a los madrileños contra las medidas de Sánchez". "Creemos que no son eficaces para proteger Madrid y son inapropiadas y no están correctamente redactadas. Creemos que los madrileños no pueden estar esperando diez días a las medidas cautelares", ha subrayado la dirigente ulta.

El paso de Díaz Ayuso

El pasado viernes, Monasterio ya criticó que el Gobierno de Díaz Ayuso hubiera "renunciado" a dar este paso para frenar la implantación de las medidas. Horas antes, el Ejecutivo madrileño había presentado un recurso contencioso-administrativo aquí en PDF contra la orden ministerial del Gobierno central solicitando medidas cautelares.

En el texto que registraron denunciaban "el perjuicio que se deriva de la invasión de competencias que ha supuesto la orden mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Además, el recurso sostiene que las medidas son "peores y más ineficaces" que los cierres de las 47 zonas sanitarias que estaban confinadas desde hace dos semanas. .