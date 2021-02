Whatsapp borrará tu cuenta si usas determinadas 'apps'

Tras las polémicas nuevas condiciones de privacidad de Whatsapp, que ha hecho que los usuarios de aplicación de mensajería más popular del mundo se muden a otras 'apps' como Telegram, la popular aplicación vuelve a estar en el ojo del huracán tras avisar ahora a sus millones de usuarios de que pueden suspenderte la cuenta sin previo aviso. La suspensión, tal y como explica la empresa, será en principio temporal, pero puede llegar a ser definitiva.

El motivo para que Whatsapp bloquee tu cuenta es que te descargues aplicaciones de terceros no permitidas, como Whatsapp Plus, GB Whatsapp "o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro", según consta en el apartado de preguntas frecuentes de la página web de Whatsapp. La empresa de mensajería ya adoptó unas medidas similares -al menos, en lo que se refiere a Whatsapp Plus- en enero de 2015.

Para la compañía estas aplicaciones violan las condiciones de uso de la propia empresa y no son oficiales, lo que supondría un importante peligro para la seguridad. "Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", aseguran en Whatsapp. La aplicación recomienda guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir una cuenta de alguna de estas plataformas alternativas a la versión oficial de WhatsApp.

¿Qué son Whatsapp Plus y GB Whatsapp?

Whatsapp Plus es una aplicación no oficial que tiene una interfaz muy parecida a la oficial de Whatsapp. La versión modificada del servicio de mensajería fue desarrollada por un español conocido en Internet como Rafalense y, según él, "mejora la aplicación Whatsapp con la que seguirás teniendo tu mismo Whatsapp (idéntico) pero totalmente personalizable". Lo cierto es que Whatsapp Plus tiene una mayor galería de emojis y cuenta con un modo oculto, que permite elegir la fecha y la hora que se muestran a los demás aunque se estén mandando correos y, también, deshabilitar el doble 'check' azul de confirmación de lectura.

GB Whatsapp es otra de las aplicaciones prohibidas para la empresa de mensajería. También tiene una interfaz similar a la oficial pero cuenta con temas, fuentes y diversas funcionalidades no incluidas en la original.